Las contaminaciones por covid-19 en Wuhan, diez veces superiores al balance oficial, según un estudio chino

El número de personas contaminadas por el nuevo coronavirus en Wuhan, ciudad china considerada la fuente de la pandemia, habría sido diez veces superior al balance oficial anunciado hasta hoy por las autoridades de Pekín, según un estudio del Centro chino para el control y la prevención de enfermedades.

El covid-19 apareció a fines del año pasado en esta ciudad de 11 millones de habitantes del centro de China, que fue puesta en cuarentena durante 76 días a partir del 23 de enero de 2020.

Según tests serológicos efectuados en abril tras producirse el pico de la epidemia, 4,43% de los habitantes de Wuhan eran portadores de anticuerpos, es decir que su organismo había reaccionado a la presencia del virus.

Ello supone que, en proporción a la población de Wuhan, unas 480.000 personas fueron contaminadas, es decir diez veces más que el balance de 50.000 contaminaciones proporcionado hasta ahora por las autoridades.

La diferencia se debe quizá a una "subestimación de casos durante el caos de fines de enero y principios de febrero, cuando mucha gente no era sometida a tests, o que éstos no eran fiables", declaró a la AFP Huang Yanzhong, especialista de salud pública del Council on Foreign Relations, un centro de reflexión estadounidense.

Wuhan es de muy lejos la ciudad más golpeada en China por el virus, que en todo el país dejó 4.634 muertos según el balance oficial, de los cuales cerca de 4.000 en esta ciudad ubicada al borde del Yangtsé.

El último fallecimiento registrado por el covid-19 en China fue comunicado a mediados de mayo, cuando ya el virus se había extendido a todo el mundo.