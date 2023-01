La UE y Reino Unido adoptan nuevas sanciones a Irán por la represión de las protestas

Los países de la Unión Europea (UE) y Reino Unido incluyeron este lunes a más de 40 funcionarios y organizaciones de Irán en sus listas de sancionados, a raíz de la represión de las protestas que sacuden el país, dijeron fuentes coincidentes.

La UE sancionó a 37 funcionarios y organizaciones de la república islámica. Es la cuarta ronda de sanciones de la Unión contra Irán, y fue adoptada durante una reunión de los ministros europeos de Relaciones Exteriores en Bruselas.

La lista completa con los nombres de las personas y organizaciones sancionadas aún deberá ser publicada en el Diario Oficial de la UE.

La UE ya sancionó a más de 60 funcionarios y organizaciones iraníes por la represión a las protestas que estallaron luego de la muerte de una joven que se encontraba bajo custodia policial por incumplir el estricto código de vestimenta.

Entre los sancionados están altos funcionarios y de la policía de la moral de Teherán, mandos del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución y medios estatales de prensa.

Sin embargo, por ahora los países miembros de la UE no han decidido clasificar a los Guardianes de la Revolución como un grupo terrorista, a pesar de los llamados formulados por Alemania y Países Bajos.

El gobierno iraní ya advirtió a la UE contra esa posibilidad.

Este lunes el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, dijo que antes de adoptar esa determinación es necesario que haya un fallo legal en uno de los estados del bloque.

"No podemos decir: 'Te considero un terrorista porque no me gustas'. Eso podrá hacerse cuando un tribunal de un estado miembro emita una declaración legal, una condena concreta", explicó.

Por su lado, Reino Unido sancionó a cinco personas más, entre ellas el vicefiscal general iraní, Ahmad Fazelian.

Según el gobierno británico, el vicefiscal es responsable de "un sistema judicial caracterizado por los juicios injustos y los castigos desproporcionados, incluyendo el uso de la pena de muerte por razones políticas".

"Alireza Akbari fue una víctima trágica de este brutal sistema", agregó Londres, refiriéndose a este británico-iraní ejecutado el 14 de enero tras ser declarado culpable de espiar para los servicios de inteligencia de Reino Unido.

Entre los demás sancionados este lunes figura Kiyumars Heidari, comandante en jefe del Ejército de Tierra iraní, y Hosein Nejat, un responsable de los Guardianes de la Revolución a cargo de la seguridad en Teherán.

"Los sancionados en el día de hoy (...) están en el núcleo de la brutal represión del pueblo iraní por parte del régimen", dijo el ministro británico de Exteriores, James Cleverly.