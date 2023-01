Nick Kyrgios, Paula Badosa y Ajla Tomljanovic lesionados, Matteo Berrettini eliminado este martes en primera ronda. La supuesta "maldición de Netflix" se cierne sobre el Abierto de Australia ante la caída de varios tenistas que protagonizan una nueva serie de la plataforma audiovisual.

Aprovechando el primer Grand Slam del año en Melbourne, la compañía estadounidense estrenó por todo lo alto una nueva serie documental, "Break point", que se adentra en las intimidades de los tenistas del circuito profesional.

Objeto de comentarios dentro del torneo, así como de pujas sobre quiénes serán los próximos protagonistas, el estreno de la serie empieza a tomar un cariz más sombrío ante la caída de varios de sus protagonistas en el Open australiano.

La española Paula Badosa y los australianos Nick Kyrgios y Ajla Tomljanovic, las mejores raquetas masculina y femenina de su país, se retiraron por lesión antes de iniciar la competición.

Y la supuesta "maldición" se cobró una nueva víctima el martes: el italiano Berrettini, 13º sembrado, que cayó en primera ronda ante el veterano británico Andy Murray, que llevaba desde 2017 sin ganar a un jugador del top 20.

Pero el estadounidense Taylor Fritz, también uno de los protagonistas de la serie, derrotó al georgiano Nikoloz Basilashvili y reaccionó con escepticismo al maleficio.

"Me he dado cuenta de que la gente salía del torneo, pero no sabía que era un tema", dijo Fritz, número 9 del mundo.

"No voy a perder mi partido de primera ronda porque estoy en una producción de Netflix, no pienso en ello", agregó.

También pasaron la primera ronda el noruego Casper Ruud, el estadounidense Frances Tiafoe, la tunecina Ons Jabeur o la bielorrusa and Aryna Sabalenka, a los que los productores del documental también siguieron durante la temporada pasada.