La justicia japonesa autoriza la puesta en libertad de Carlos Ghosn

Lunes 04 de Marzo de 2019 - Desde Tokio (AFP)

El tribunal de Tokio rechazó este martes la apelación de la fiscalía y confirmó su autorización para liberar bajo fianza a Carlos Ghosn, el expresidente de Renault y Nissan, acusado de fraude, que debería poder salir el miércoles tras pagar la suma.

El otrora director general de los fabricantes automovilísticos Nissan y Renault debería poder salir de prisión a partir del miércoles. En un comunicado, se declaró "infinítamente agradecido" a sus amigos y familiares por el apoyo que le aportaron.

Recalcó que era "inocente" y que estaba "resueltamente decidido a defenderse vigorosamente en un proceso justo contra esas acusaciones sin fundamento", añadió.

Su abogado japonés sugirió que Ghosn podría ofrecer una rueda de prensa en cuanto sea posible.

Sin embargo, como los bancos japoneses ya cerraron, el abogado del empresario Junichiro Hironaka, apuntó que "aún sin la liberación es confirmada en la apelación, no podremos juntar el dinero de la fianza en esta jornada", y por ello podría ocurrir solamente el miércoles.

El tribunal que instruye la causa fijó la fianza en 1.000 millones de yenes (9 millones de dólares).

En teoría, la fiscalía podría volver a detenerlo por otros cargos, según juristas.

- Obligado a permanecer en Japón -

Ghosn no podrá abandonar Japón, según los términos de su libertad condicional, y, según la cadena pública NHK, la corte estimó que el riesgo de fuga o de manipular pruebas es bajo.

Esta decisión se produce en respuesta a una tercera demanda de puesta en libertad de su defensa, tras el rechazo de las dos primeras.

La víspera, Hironaka, que logró la absolución de varios acusados de renombre, había calificado de "convincente" la propuesta que le hizo a la corte para que el empresario, de 64 años, sea vigilado con cámaras y disponga de medios limitados para comunicarse con el exterior.

Ghosn fue detenido el 19 de noviembre a su llegada Tokio y lleva ya más de 100 días en la cárcel.

El lunes, su familia anunció que iba a acudir a la ONU para denunciar la violación de sus "derechos fundamentales".

No obstante, la ministra francesa de Justicia, Nicole Belloubet, negó que pretende interferir ante la justicia japonesa.

"Apenas diré que lo importante es que Carlos Ghosn pueda tener acceso a un proceso justo", mencionó la ministra francesa.

La instancia a la que acudieron es el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA).

- 'Complot' -

El empresario brasileño-franco-libanés está acusado de proporcionar falsas declaraciones de ingresos a las autoridades bursátiles y de abuso de confianza en detrimento del fabricante automovilístico Nissan, de donde partió la investigación de la que es blanco.

Pero el directivo negó todas las acusaciones y en una entrevista con la AFP cargó contra su detención prolongada.

"¿Por qué se me castiga antes de que me declaren culpable?", se preguntó en una entrevista con la AFP y el diario francés Les Echos, denunciando que el trato que estaba recibiendo "no sería normal [...] en ninguna otra democracia".

Ghosn se considera víctima de un "complot" urdido por Nissan para hacer fracasar su proyecto de acercamiento con Renault.

Nissan, que dio origen a la investigación que llevó a Ghosn a prisión, reaccionó rápidamente.

"Nissan no juega ningún papel en las decisiones tomadas por los tribunales o los fiscales y no está en posición de hacer comentarios", dijo el grupo en un mensaje enviado a los medios.

"Las investigaciones llevadas a cabo a nivel interno en Nissan mostraron comportamientos [de Ghosn] manifiestamente contrarios a la ética [...] y otros hechos que siguen apareciendo", agregó el constructor de automóviles, al frente del cual se situó Ghosn en 1999 para salvarlo de la quiebra.

