La Acrópolis de Atenas bajo nieve »

Martes 08 de Enero de 2019 - Desde Atenas (AFP)

La Acrópolis, el emblemático sitio arqueológico de Atenas quedó este martes cubierto de nieve junto a otros famosos monumentos, ofreciendo un paisaje excepcional en este país del sureste de Europa donde en algunas regiones las temperaturas llegaron por debajo de los -20 grados Celcius.

Las autoridades ordenaron el cierre de las escuelas y de los tribunales mientras que los servicios públicos y los bancos trabajaron de manera parcial.

Numerosos empleados no pudieron llegar a sus trabajos en el centro de la capital griega a raíz de los problemas de circulación, con algunas calles recubiertas de capas de nieve, según informó la policía.

"Hoy era el primer día de escuela (después de las vacaciones de Navidad) pero felizmente ¡cerraron!", celebró Maria, una habitante de Psychiko, en un suburbio al norte de Atenas.

Antoine Viredaz, investigador de la Universidad de Lausana, no escondió su sorpresa de hallarse en una nevada en Grecia. "Vine de Suiza a visitar a un amigo y no me esperaba tanta nieve. ¡Es fantástico!".

En el norte del país las temperaturas excepcionales llegaron a marcar hasta -23 grados Celsius y las escuelas permanecerán cerradas el miércoles, según el alcalde de Kozani, en el noreste del país, citado por la Agencia de Atenas (Ana, semi oficial).

Otros departamentos del norte y del centro del país también tuvieron nevadas que llevaron a la interrupción del transporte y al aplazamiento del reinicio escolar, según la misma fuente.

El servicio meteorológico indicó que el clima comenzará a mejorar el miércoles en Atenas y en otras regiones.

Otras noticias

La Corte Suprema de Estados Unidos regresó en el tiempo el martes para detenerse en 1868, año de la firma de un tratado con la tribu de los crow, en un caso que incluye caza, alces y bosques.

Venezuela presentó un recurso contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) para denunciar las sanciones estadounidenses y otras "medidas coercitivas de restricciones comerciales" en su contra informó este martes el organismo.

Un grafiti en París reinterpreta célebre obra de Delacroix con los "chalecos amarillos" » Un artista callejero realizó en París un grafiti en el que presenta una versión actualizada del célebre cuadro de Eugène Delacroix, "La libertad guiando al pueblo", incluyendo a los "chalecos amarillos".

La Acrópolis de Atenas bajo nieve » La Acrópolis, el emblemático sitio arqueológico de Atenas quedó este martes cubierto de nieve junto a otros famosos monumentos, ofreciendo un paisaje excepcional en este país del sureste de Europa donde en algunas regiones las temperaturas llegaron por debajo de los -20 grados Celcius.

EEUU anuncia nuevas sanciones a Venezuela a días del inicio del segundo mandato de Maduro » Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones contra Venezuela que apuntan a personas acusadas de beneficiarse de una trama de intercambio de divisas derivada del control de cambio, a días de que el presidente Nicolás Maduro asuma su segundo mandato, denunciado como ilegítimo.

Gobierno brasileño estudia "privatizar o liquidar" 100 empresas estatales » El nuevo gobierno brasileño estudia "privatizar o liquidar" un centenar de empresas estatales para aliviar la abultada deuda pública, informó este martes el ministro de Infraestructura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Rato se defiende en un nuevo juicio por su gestión como banquero en España » Rodrigo Rato, ex director del FMI y de Bankia, se defendió este martes en su proceso por el presunto fraude que supuso la salida a bolsa de esta entidad, asegurando que el Banco de España conocía las "tripas" de la entidad.