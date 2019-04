Joven ecologista sueca se reúne con diputados en un Londres tomado por las protestas »

Martes 23 de Abril de 2019 - Desde Londres (AFP)

La ecologista sueca Greta Thunberg (c) toma la palabra en el campamento del grupo Extinction Rebellion en Marble Arch, en Londres, el 21 de abril de 2019 (AFP/AFP)

La adolescente sueca Greta Thunberg, mundialmente conocida por su campaña contra el cambio climático, se reunió el martes con diputados británicos de diferentes partidos en Londres, donde los ecologistas de Extinction Rebellion suman ya nueve días consecutivos de protestas.

Thunberg, de 16 años, que debía hablar ante el Parlamento de Westminster por la tarde, se encontró con los líderes del izquierdista Partido Laborista, Jeremy Corbyn, el centrista Patido Liberaldemócrata, Vince Cable, el ecologista Partido Verde, Caroline Lucas, y otros diputados.

"Solo queremos que la gente escuche a los científicos", dijo la activista a los legisladores reunidos en una mesa redonda sobre cambio climático en la que se dejó expresamente vacío un lugar reservado para la primera ministra conservadora, Theresa May, que se encontraba en ese momento en un consejo de ministros.

Según los organizadores del evento, May no respondió a su invitación. Pero un portavoz de la dirigente afirmó "no estar al corriente" de que esta se hubiese cursado.

"Tenemos que mantener la presión para asegurarnos de que haya acciones, no solo palabras", afirmó en Twitter la red estudiantil británica contra el cambio climático.

Tras iniciar una protesta en solitario en Suecia el año pasado, Thunberg ha inspirado a cientos de miles de niños y adolescentes en todo el mundo a boicotear las clases para llamar la atención sobre el calentamiento global. Y ha visitado varios países para presionar a los políticos para que tomen el problema más en serio.

Thunberg viajó a Reino Unido el pasado fin de semana para dar su apoyo a los activistas de Extinction Rebellion, que desde el 15 de abril ha provocado bloqueos en puntos estratégicos del centro del Londres con sentadas y performances.

"La lucha no hace más que comenzar. Apenas está empezando", lanzó la adolescente en una de estas protestas el domingo.

El martes, manifestantes con banderas y pancartas marcharon al son de los tambores hasta las puertas del Parlamento de Westminster, donde los diputados volvían a reunirse tras la pausa de Semana Santa.

La policía ha arrestado a más de mil activistas desde que comenzó su movilización hace nueve días y el martes anunció que 71 de ellos serán imputados por sus acciones.

