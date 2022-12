Las autoridades italianas no detectaron nuevas variantes de covid en viajeros llegados a Italia desde China, donde ahora deben someterse a test, anunció el jueves la primera ministra, Giorgia Meloni.

Los viajeros que dieron positivo son portadores de "variantes de ómicron ya presentes en Italia", declaró Meloni en una conferencia de prensa de fin de año.

También lamentó que la decisión de Italia de imponer test obligatorios "pueda no ser plenamente eficaz si no se hace a escala europea", señalando que las pruebas solo afectan a los vuelos directos desde China, no a los que hacen escala.

El fin abrupto de la política de "covid cero" en China este mes preocupa en varios países.

Además de Italia, Estados Unidos se sumó el miércoles al creciente número de países que han decidido imponer restricciones a los viajeros procedentes de China, después de que Pekín anunciara el fin de las restricciones a los viajes al extranjero pese al repunte de los casos de covid.

En respuesta, Estados Unidos y otros países exigirán test negativos a los visitantes procedentes de China continental.