Guaidó advierte a Díaz-Canel que se acabó el petróleo venezolano para Cuba

Sábado 06 de Abril de 2019 - Desde Caracas (AFP)

El líder opositor Juan Guaidó advirtió este sábado al mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, que el suministro de petróleo venezolano llegó su fin, luego de que Estados Unidos sancionara a barcos y navieras que transportan crudo a la isla.

Durante una gigantesca movilización opositora en Caracas, Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, denunció que el crudo venezolano financia a un grupo de inteligencia cubana, denominando por la oposición "G2".

Según el jefe del Parlamento, de mayoría opositora, ese supuesto comando reprime a militares opuestos al presidente socialista Nicolás Maduro.

"Se acabó el chuleo (aprovechamiento) al petróleo de Venezuela, así que señor Díaz-Canel la única injerencia que no vamos a permitir es la que quiere hacer su G2 cubano en Venezuela y por eso no más petróleo, no van a utilizar el petróleo de Venezuela para someter a nuestros militares e investigarlos", dijo Guaidó.

El viernes, en su estrategia para asfixiar a Maduro, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a dos compañías que según autoridades de ese país entregaron petróleo venezolano a Cuba en febrero y marzo de 2019.

Además, el Tesoro calificó como "propiedad bloqueada" a 34 embarcaciones de la petrolera estatal PDVSA.

Díaz-Canel consideró las medidas como "un acto de extraterritorialidad, injerencia y de soberbia imperial", según escribió el viernes en Twitter.

"¡No queremos injerencia!" de Cuba, exclamó Guaidó, quien se autoproclamó mandatario encargado luego que el Legislativo declarara "usurpador" a Maduro por considerar que su segundo mandato -iniciado el 10 de enero- resultó de elecciones "fraudulentas".

Venezuela suministra petróleo a Cuba a precios preferenciales, mediante un acuerdo en el que La Habana provee médicos a los programas asistenciales de Maduro, quien cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Rusia.

Estados Unidos calcula en 50.000 barriles los envíos diarios.

Sin embargo, los adversarios del líder socialista denuncian que la cooperación incluye una fuerte presencia militar cubana en Venezuela.

Washington, que endureció su política contra La Habana, ya había impuesto medidas punitivas contra más de 80 funcionarios y exfuncionarios de Venezuela, incluido Maduro, y casi 40 entidades.

Además, aplicó a fines de enero sanciones a PDVSA que funcionarán de hecho como un embargo al crudo venezolano cuando empiecen a regir el 28 de abril.

MOTOCICLETAS YAMAHA MODELOS YZFR3 y MT 03 PODRÍAN PRESENTAR PROBLEMAS EN MANGUERA DE RADIADOR (05/03/2019)

Motocicleta lineal Yamaha modelo YZFR3 podría presentar problemas en palanca de cambios (05/03/2019)

HP Inc amplía plazo para retiro de baterías de computadoras (04/03/2019)

Vehículos Kía Stinger podrían presentar fallas en motor (27/02/2019)

Minivan Chery S22 presentaría falla en la columna de dirección (11/02/2019)

Otras noticias

El líder opositor Juan Guaidó advirtió este sábado al mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, que el suministro de petróleo venezolano llegó su fin, luego de que Estados Unidos sancionara a barcos y navieras que transportan crudo a la isla.

El expresidente estadounidense Barack Obama apoyó, el sábado en Berlín, la movilización de los jóvenes, todos los viernes, contra el cambio climático.

Proyecto de ley sobre impuesto GAFA llega a cámara de diputados en Francia » El proyecto de ley destinado a gravar a los gigantes de internet comenzará a ser debatido por los diputados franceses el lunes, un proyecto que de convertirse en ley haría de Francia el pionero en la materia a pesar de las fuertes críticas de Estados Unidos.

Gigantesco traslado hacia el nuevo aeropuerto de Estambul » Las autoridades aeroportuarias turcas terminaban el sábado el gigantesco traslado de los equipos del aeropuerto Atatürk de Estambul al nuevo aeropuerto internacional, con vistas a convertirse en el mayor del mundo.

Los alemanes se manifiestan contra la "locura de los alquileres" » Decenas de miles de alemanes se manifiestan este sábado para denunciar la "locura de los alquileres", con los especuladores inmobiliarios en el punto de mira.

El Manneken Pis, símbolo de Bruselas, deja de malgastar agua » Hasta ahora el chorro ininterrumpido del Manneken Pis, símbolo de Bruselas, iba directo al desagüe pero desde hace poco el agua de esta emblemática fuente de 400 años circula en circuito cerrado en nombre de la responsabilidad ecológica.

EEUU sanciona a empresas por enviar crudo venezolano a Cuba » Estados Unidos sancionó el viernes a dos compañías por enviar presuntamente crudo de Venezuela a Cuba, aliado clave del mandatario venezolano Nicolás Maduro, apretando más las tuercas en su campaña para propiciar un cambio de gobierno en Caracas.