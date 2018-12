Futuro ministro de Medio Ambiente de Brasil dice que asumirá el cargo pese a su condena

Viernes 21 de Diciembre de 2018 - Desde Brasilia (AFP)

El futuro ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, aseguró este viernes que asumirá el cargo el próximo 1 de enero pese a que el miércoles un juez ordenó la suspensión de sus derechos políticos al condenarlo por un delito de improbidad administrativa cuando estaba en el gobierno del estado de Sao Paulo.

En una entrevista a la radio Jovem Pan, Salles, que ya anunció que recurrirá la sentencia, aseguró que el presidente electo, el ultraderechista Jair Bolsonaro, le mantendrá en el cargo.

El futuro mandatario, que basó su campaña en la lucha contra la corrupción, ha reiterado en varias ocasiones que apartará de su entorno a aquellos que tengan hechos de corrupción comprobados en su contra.

"El presidente (electo) entendió que ese proceso y la decisión son mucho más un combate político-ideológico contra la postura que adopté en la Secretaría que cualquier ilegalidad formal", declaró Salles, el último ministro designado por Bolsonaro.

Abogado y presidente del movimiento derechista liberal "Endireita Brasil", Salles fue secretario de Medio Ambiente del estado de Sao Paulo entre 2016 y 2017, cuando tuvo una convulsa salida.

Durante su gestión, la Fiscalía le abrió una investigación por improbidad administrativa al considerar que alteró las propuestas del plan de manejo de un área de protección ambiental para favorecer a empresas privadas, según informó entonces la prensa local.

Salles, de 43 años, siempre negó las acusaciones, pero acabó dejando el cargo en agosto de 2017 por motivos políticos, poco más de un año después de su llegada.

"No hay crimen, no hay beneficio personal de mi parte, no hay daño", sentenció.

La condena de este miércoles le impone además una multa equivalente a diez salarios percibidos cuando ostentaba el cargo.

