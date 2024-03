Francia multa a Google con 250 millones de euros

La autoridad francesa de la competencia anunció este miércoles una multa de 250 millones de euros, unos 272 millones de dólares, a Google por incumplir un acuerdo que le obliga a pagar a los medios de comunicación por utilizar sus contenidos en internet.

En un comunicado, la autoridad francesa de la competencia justificó la multa a Google alegando el "incumplimiento de algunos de sus compromisos asumidos en junio de 2022" en materia de los llamados derechos afines, derivados de los derechos de autor.

La autoridad reprocha al gigante estadounidense "no haber respetado cuatro de sus siete compromisos" y en particular no haber negociado "de buena fe" con los editores de prensa para evaluar su remuneración en virtud de esos derechos.

También señaló que el grupo estadounidense había utilizado "contenido de editores y agencias de noticias" sin advertirles, con el objetivo de capacitar a su aplicación de inteligencia artificial Bard, ahora llamada Gemini.

El gigante estadounidense calificó de "desproporcionada" la multa.

"Hemos transigido porque llegó el momento de pasar página y, como lo prueban nuestros numerosos acuerdos con los editores, deseamos (...) trabajar de manera constructiva con los editores franceses" señaló su comunicado.

"Consideramos que el monto de la multa es desproporcionado respecto a los incumplimientos detectados" añadió el grupo.

Los derechos afines fueron establecidos en 2019 por una directiva europea y permiten que periódicos, revistas o agencias de noticias reciban pagos cuando se utiliza su contenido en motores de búsqueda como Google, que muestra extractos de prensa en sus páginas de resultados.

En julio de 2021, la autoridad francesa de la competencia ya había multado a Google por no negociar "de buena fe" con los editores de prensa, aunque luego puso fin al litigio con los medios franceses cuando la compañía aceptó una serie de compromisos en junio de 2022.

AFP firmó con Google a fines de 2021 un acuerdo sobre derechos afines, que remunera a la agencia durante cinco años por sus contenidos ofrecidos en internet por el grupo norteamericano.