Francia debate el acceso a la reproducción asistida

Jueves 27 de Junio de 2019 - Desde París (AFP)

Unos opositores al matrimonio gay La Manif Pour Tous sostienen una pancarta que reza Los seres humanos no son mercancía, durante una ptotesta contra la reproducción asistida para parejas lesbianas, el 5 de octubre de 2014 en Burdeos, Francia (AFP/AFP/Archivos)

Con casi 43 años, Laura "quizá jamás" será madre. Desde hace cinco años, esta francesa soltera ha fracasado en todos su intentos de reproducción asistida en el extranjero y ahora, endeudada y cansada, está a punto de tirar la toalla.

Como mujer soltera, Laura no puede recurrir en Francia a la PMA (Procreación Médicamente Asistida), que en este país está autorizada para las parejas heterosexuales.

Sin embargo un proyecto de ley, que será debatido en el parlamento desde septiembre, prevé autorizar la PMA a parejas lesbianas y a mujeres solteras, tal como prometiera en su campaña electoral el presidente francés Emmanuel Macron.

Si esta ley es adoptada, Francia se sumará a otros diez países de la UE que aceptan la reproducción asistida para esos casos como en Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Portugal, España y Suecia.

Pero, para Laura, ya será demasiado tarde.

En 2013, con el "reloj biológico corriendo", decide buscar ayuda en el extranjero. Laura --no es su nombre real-- dice "pensar ante todo en el bienestar del niño" y busca entre sus amigos un donante, pero el proyecto no funciona. Y la adopción, para una mujer soltera, implica un largo tiempo de espera y es siempre improbable.

- En el extranjero -

Laura opta entonces por acudir a dos clínicas en Bélgica. "Había dos años de espera en la primera, y dada mi edad, me aconsejaron que renunciara. En la segunda me dijeron que no ayudaban a las mujeres solteras", explica.

La mujer francesa se decide entonces por una clínica en Elsendorp, en Holanda, donde el niño puede llegar a conocer el nombre de su genitor, un criterio importante para ella. "Fui como si acudiera a una entrevista de trabajo, pues estaba acostumbrada a ser juzgada en Francia. Pero la acogida fue maravillosa, muy humana..."

Sin embargo había un problema: las fecundaciones in vitro (FIV) se hacen a cuentagotas, y otra vez Laura fue puesta en lista de espera.

"Desesperada", Laura decide intentarlo en la conocida clínica Eugin de Barcelona, donde la donación de esperma es anónima, y los plazos son más cortos. Ahí empieza un maratón médico de toma de medicamentos e inyecciones de hormonas a horas fijas para aumentar sus posibilidades de quedar embarazada.

Era algo "abrumador", asegura Laura, que tenía que combinar su trabajo con el tratamiento en Barcelona. Al final, tuvo la suerte de hallar un ginecólogo en Francia que acepta ayudarla y completar el proceso, aún cuando éste no era legal en el país.

Los inicios son muy prometedores, con cuatro embriones obtenidos. Pero la continuación será mucho menos feliz: ninguno de los intentos genera un embarazo, y el último de ellos termina con un aborto espontáneo.

- "Perdida" -

Hoy, Laura se dice "perdida" y no sabe si perseverar o renunciar.

"Soy consciente de que, con la edad, más complicado será el embarazo. Pero siempre tengo estas ganas de dar amor a un niño, de quererlo, de verlo crecer. Y es doloroso pensar que quizás jamás eso vaya a ocurrirme", dice.

Y a la carga emocional se suma la financiera, aunque sea "feo" hablar de dinero, según Laura.

La mujer ha gastado más de 15.000 euros, de los cuales 11.000 pidió prestado con el pretexto de que deseaba adquirir un automóvil.

Isabelle Laurans, presidente de la asociación Mam'En Solo, que milita por la apertura de la PMA a las mujeres solteras, asegura que las limitaciones financieras suelen ser causa de fracasos en el deseo de ser madres, además del hecho de que "lo deciden a menudo de forma tardía".

Francia, un país históricamente católico que hoy es una república laica, tiene una visión ética en la que prima la "dignidad" sobre la "libertad": uno no puede hacer todo lo que quiera con su cuerpo en nombre de la libertad, a diferencia de las legislaciones anglosajonas, más permisivas al respecto.

Según los sondeos, la opinión francesa parece mayoritariamente favorable a la ampliación de la PMA. Según el instituto Ifop, 64% de los franceses son favorables a que "las parejas de mujeres lesbianas puedan recurrir a la PMA", pero al mismo tiempo un 55% "no considera justificado privar de un padre a un niño nacido de una PMA", en el caso de mujeres solteras o parejas lesbianas.

Motocicletas Yamaha modelo T-MAX presentarían fallas en faja (05/03/2019)

Vehículos Kía Stinger podrían presentar fallas en motor (05/03/2019)

Digemid comunica resultado crítico de calidad en equipo de infusión desechable Segurimaxx (04/03/2019)

Steriles Syringe podría no ser apta para la administración de insulina (27/02/2019)

(11/02/2019)

Otras noticias

Nuevas temperaturas récords, a las que se suman incendios forestales y restricciones sobre el consumo de agua potable, agravaban el jueves la canícula que desde hace cuatro días ahoga a Europa.

Los estadounidenses están divididos en cuanto a la fiabilidad de los verificadores de noticias de los medios de comunicación, reveló una encuesta este jueves.

Negociación UE-Mercosur, pendiente de la voluntad política » Responsables de la Unión Europea (UE) y de los países del Mercosur retomaron este jueves su negociación de cara a cerrar un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques, pendiente de la voluntad política para culminarlo.

México registra superávit comercial de US$ 1.031 millones en mayo » El comercio exterior de México se fortaleció en mayo, con crecimientos tanto en exportaciones como importaciones, alcanzando un superávit de 1.031 millones de dólares en su balanza comercial, según cifras divulgadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Cinco cosas que hay que saber sobre la economía de la selfi » ¿Es la selfi un bien económico? Más allá de ser un mero fenómeno narcisista, las autofotos realizadas con el teléfono, más o menos perfeccionistas, influyen en las formas de consumo y en la evolución de la tecnología.

La justicia española falla contra Deliveroo y califica como asalariados a sus repartidores » La justicia española dio la razón este jueves a la Seguridad Social frente a Deliveroo, reconociendo la existencia de una "relación de trabajo" entre 97 repartidores y la empresa británica, que alegaba que eran trabajadores autónomos.

Bolsonaro: "Alemania tiene mucho que aprender de Brasil" en materia de medio ambiente » El presidente Jair Bolsonaro afirmó el jueves que "Alemania tiene mucho que aprender de Brasil" en materia de medio ambiente, rebatiendo críticas de la jefa de gobierno alemana, Angela Merkel, antes del inicio de cumbre del G20 en Osaka, en la que ambos se encontrarán.