Fósiles de titanosaurio fueron hallados por primera vez en Ecuador

Los restos de una nueva especie de titanosaurio de la era del Cretácico fueron hallados en Ecuador, donde antes no se habían encontrado fósiles de dinosaurio, anunció el viernes la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), que auspició la investigación.

"Un primer dinosaurio para el Ecuador (...) un hallazgo fruto del trabajo de la investigación en alianza con especialistas de Argentina", anunció Juan Pablo Suárez, vicerrector de investigaciones de la UTPL, en conferencia de prensa ofrecida en la ciudad Loja, capital de la provincia del mismo nombre, fronteriza con Perú, donde se registró el descubrimiento.

El jefe investigador de UTPL, el ecuatoriano Galo Guamán, señaló que "los estudios han determinado que se trata de un titanosaurio por primera vez en el Ecuador".

"Sería una nueva especie", que fue nombrada como Yamanasaurus lojaensis, en referencia a la localidad del hallazgo: Yamana que se sitúa en el valle Casanga de la provincia de Loja.

El material analizado consiste en restos de un esqueleto desarticulado e incompleto y entre los huesos descubiertos destacan dos vértebras del sacro, una de la cola y restos del húmero, radio y tibia.

- Huesos cortos y gruesos -

El estudio lo describe como un ejemplar "que era de huesos cortos y gruesos, de pequeño tamaño, de hasta seis metros de largo, y de entre dos a tres metros de alto; robustos y con coraza protectora".

El equipo científico estuvo liderado por el paleontólogo argentino Sebastián Apesteguía del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de su país, junto a su compatriota Pablo Ariel Gallina.

Además de Guamán también participaron los ecuatorianos Jhon Soto y José Tamay, docentes de Geología de UTPL.

El trabajo científico fue publicado en el último número de la revista especializada Cretaceous Research, bajo el título en inglés: The first dinosaur remains from the Cretaceous of Ecuador.

Los restos fósiles se encontraron en las rocas de la Formación Río Playas, que se considera como Campania-Maastrichtiense en edad, cita la publicación.

- Los últimos dinosaurios -

Los fósiles fueron ubicados en el período Cretácico, asignados al género de los saltasaurinos, un grupo de saurópodos, que vivieron entre 85 y 65 millones de años atrás y se los considera como los últimos en aparecer, casi al borde de la extinción del grupo, añadió el estudio.

La investigación fue auspiciada por la UTPL y el estatal Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (NPC) de Ecuador en coordinación con la Fundación Azara, la Universidad Maimónides y el CONICET de Argentina.

Apesteguía llegó a Ecuador para brindar unas charlas en 2018, cuando le presentaron unas piezas fosilizadas que terminaron provocandoesta investigación, reseñó el propio paleontólogo en sus redes sociales.

El científico publicó las conclusiones del informe, acompañadas de una serie de dibujos que reflejarían el aspecto del dinosaurio cuyos restos se hallaron en Ecuador y varias fotografías de la zona donde se desarrolló la investigación.

Restos de dinosaurios han venido hallándose en Argentina y Brasil pero Chile, Perú, Bolivia y Colombia han provisto restos también en forma de miles de huellas fósiles y a veces en forma de esqueletos o huesos aislados, comentó el paleotólogo.