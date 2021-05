Filial del francés Grupo Casino vende carne de ganaderos que deforestan Amazonía, según ONG

La Agencia de Investigación Ambiental denunció este jueves que la filial colombiana del Grupo Casino, un gran distribuidor que cotiza en la bolsa de París, está vendiendo carne que proviene de zonas deforestadas ilegalmente en la Amazonía.

En un informe, la ONG internacional señaló al Grupo Éxito de comprar "carne de proveedores que se abastecen de fincas ubicadas en áreas protegidas donde la ganadería es ilegal".

En fotografías compartidas por la agencia EIA, por sus siglas en inglés, se observa el rastro de la tala de bosques en los alrededores del Parque Natural Nacional Serranía del Chiribiquete, en el sur del país. También a reses caminando entre árboles quemados.

La organización ambiental aseguró haber contactado a proveedores indirectos de la cadena de supermercados.

Según la EIA, parte de la carne de res que el Grupo Éxito distribuye en Bogotá proviene de ganado que fue criado en 400 hectáreas deforestadas de la reserva, que integra la lista de patrimonios de la UNESCO.

Otras reses eran del Parque Natural Nacional Serranía de La Macarena, en Meta (sur), de acuerdo con el trazado que hizo la ONG apoyándose en datos del Instituto Colombiano Agropecuario.

Los ganaderos entrevistados también dijeron pagar unos 2,67 dólares a grupos armados "por cabeza de ganado", a cambio de protección, señala el informe.

"Mientras no exista la obligación de trazar un producto hasta su origen, (...), los actores en la cadena de suministro seguirán evadiendo su deber de debida diligencia, mientras los grupos armados y los acaparadores de tierra continúan lucrándose, en completa impunidad", advierte la ONG.

En un comunicado, el Grupo Éxito indicó que "no tiene a la fecha conocimiento de ninguna denuncia en la que se vincule de manera directa o indirecta a alguno de sus proveedores de cárnicos" con los señalamientos de la EIA.

"Hemos iniciado un proceso de investigación y en caso de conocerse una situación irregular, se tomarán las medidas correspondientes entre las cuales se incluye la decodificación", que consiste en dejar de distribuir el producto, precisó.

- Compras "responsables" -

Según la ONG Global Forest Watch, Colombia fue el sexto país más afectado por la deforestación en el mundo el año pasado.

El país sudamericano perdió un total de casi 2,8 millones de hectáreas de bosque entre 2000 y 2019, equivalentes a la superficie de Bélgica, principalmente en la Amazonía, de acuerdo con el estatal Departamento Nacional de Planeación.

Para los expertos, la ampliación de la frontera agrícola para potenciar la ganadería es uno de los factores que más contribuyen a la pérdida de bosque junto a proyectos viales de transporte, narcocultivos y minería ilegal.

En marzo, el Grupo Casino fue demandado en Francia por una coalición de once asociaciones de indígenas de la Amazonía en Brasil y Colombia, que reclaman unos 3,1 millones de euros de compensación por la venta de carne asociada a la deforestación.

La demanda se apoyó en la ley francesa del deber de vigilancia, adoptada en marzo de 2017.

De acuerdo con esa legislación, las empresas con más de 5.000 empleados en ese país, o más de 10.000 en todo el mundo, deben diseñar un plan para prevenir que sus actividades y las de sus filiales, proveedores y subcontratistas sean perjudiciales para el medio ambiente o vulneren derechos humanos.

El grupo francés se abstuvo de referirse al proceso, pero defendió su política "rigurosa" de control del origen de la carne que comercializa.

El servicio de prensa aseguró entonces a la AFP regirse por "compras responsables" que garantizan "el cumplimiento de los criterios socioambientales (no deforestación, no trabajo forzoso, no trabajo infantil, no violencia, etc.)".

Casino opera en Brasil y Colombia a través de las cadenas Pão de Açúcar y Éxito, respectivamente. En 2020, América Latina representó el 46% de sus ventas, según su página oficial.

Colombia comparte la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo, con Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Surinam, Guyana y Guayana Francesa.