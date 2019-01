El combate en Davos de una adolescente de 16 contra el cambio climático »

Jueves 24 de Enero de 2019 - Desde Davos (Suiza) (AFP)

Su viaje en tren desde Suecia duró 32 horas pero a su llegada a Davos, el miércoles, Greta Thunberg, una joven sueca de 16 años, parecía más dispuesta que nunca a convencer a la élite mundial de la urgencia de actuar contra el cambio climático.

"He dejado de viajar en avión por convicción, porque no quiero decir una cosa y actuar de otra manera", dijo a su llegada al Foro Económico Mundial que se celebra en Davos.

"Me parece increíble que las personas que están aquí para hablar del cambio climático lleguen en jets privados", aseguró.

Esta adolescente de mirada penetrante se hizo famosa cuando empezó a manifestarse, sola, una vez por semana, ante el parlamento sueco.

En diciembre Greta Thunberg sorprendió con su apasionado discurso en la 24ª conferencia de Naciones Unidas sobre el clima en Katowice, en Polonia.

En Davos, donde vino acompañada de su padre, también se quiere hacer oír y tiene previsto participar en varios encuentros durante el Foro, uno de ellos oficial, el viernes, sobre las consecuencias del cambio climático.

Antes de subirse a un tren en Estocolmo, Thunberg lanzó un mensaje de indignación a los grandes empresarios y líderes políticos, que el martes fue difundido en una gran pantalla en el Centro de Congresos del Foro que reúne cada año a la élite política y económica mundial

"Algunas personas dicen que no hacemos lo suficiente para combatir el cambio climático. No es verdad, porque para no hacer lo suficiente tendríamos que hacer algo, y la verdad es que no hacemos nada", lamentó.

- El futuro en peligro -

Greta Thunberg no se hace ilusiones sobre la repercusión de su mensaje en Davos, donde los numerosos debates sobre el clima no suelen tener consecuencias concretas.

Los responsables económicos y políticos "saben exactamente los valores inestimables que sacrificaron para continuar ganando sumas de dinero inimaginables", dijo a la AFP.

La joven activista pide a los dirigentes que se movilicen para lograr los objetivos del acuerdo de París, que busca limitar el calentamiento global a +2°C, si fuera posible +1,5°C, en relación a la era preindustrial.

"Pienso que es totalmente injusto que las antiguas generaciones nos dejen esto, a nosotros y a las generaciones futuras (...) y que tengamos que limpiar detrás".

"Los jóvenes tienen que darse cuenta que su futuro está en peligro", dice la joven con determinación, protegida del frió con un abrigo y un gorro de lana.

"Tienen que hacer algo, enfadarse y transformar ese enfado en acción", reclama, asegurando que si los niños hablan pueden tener "un enorme impacto".

Su ejemplo ya ha inspirado a muchos jóvenes en todo el planeta, que también salieron a manifestarse para pedir medidas reales contra el cambio climático.

Sus huelgas por el clima llevaron a Greta Thunberg a dejar de ir a la escuela todos los viernes para manifestarse frente al parlamento.

"¿De qué sirve estudiar para un futuro que quizás nunca llegará porque nadie hace nada para preservarlo", se pregunta.

"Soy demasiado joven, no puedo votar pero tengo que ir a la escuela, es una manera de hacerme oír", explica, contenta de poder inspirar a otros jóvenes.

Otras noticias

Los granos de café de la región indonesia de Toraja son muy apreciados en el mercado internacional y ahora también se degustan en cafeterías locales, algo impensable hasta hace poco.

El consejo de administración de Renault nombró a Jean-Dominique Senard como nuevo presidente del grupo francés y a Thierry Bolloré como director general después de que Carlos Ghosn, detenido en Japón desde hace dos meses por presunta evasión fiscal, dimitiera.

El cambio climático centra la atención en Davos » El cambio climático centraba la atención este jueves en el foro de Davos, donde el secretario general de la ONU y una activista sueca adolescente llamaron a las empresas y líderes políticos a actuar.

El papa Francisco advierte sobre la "desinformación" en internet » El papa Francisco hizo este jueves una advertencia contra la "desinformación" y la "distorsión consciente y selectiva de los hechos" en Internet, en un mensaje con motivo de la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

Airbus presiona a Londres para que encuentre un acuerdo sobre el Brexit » El presidente ejecutivo del consorcio aeroespacial europeo Airbus lanzó el jueves una severa advertencia a los dirigentes británicos, anunciando decisiones "muy dolorosas" en caso de un Brexit sin acuerdo, lo que reforzó la preocupación en Londres sobre un éxodo de empresas.

El combate en Davos de una adolescente de 16 contra el cambio climático » Su viaje en tren desde Suecia duró 32 horas pero a su llegada a Davos, el miércoles, Greta Thunberg, una joven sueca de 16 años, parecía más dispuesta que nunca a convencer a la élite mundial de la urgencia de actuar contra el cambio climático.

China clona a monos genéticamente modificados para estudiar desórdenes psicológicos » Científicos chinos anunciaron el jueves que habían clonado a cinco macacos a partir de un único mono genéticamente modificado para padecer desórdenes del sueño, lo que podría ayudar a investigaciones sobre problemas psicológicos humanos.