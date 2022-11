El cóctel que derrumbó al peso colombiano

La moneda colombiana tocó sus mínimos históricos frente al dólar esta semana, ante al aumento de tasas de interés en Estados Unidos, la guerra en Ucrania y la incertidumbre de los inversores frente a la política energética del gobierno de izquierda, según expertos.

Por primera vez, el dólar superó la barrera de los 5.000 pesos en Colombia, con lo que la depreciación alcanzó el 16% en lo corrido del año. Analistas hablaron sobre el fenómeno con AFP Factual, la unidad de investigación digital de AFP.

- Tasas de interés en EEUU -

"El dólar se ha fortalecido respecto a la mayoría de las monedas del mundo", apunta Omar Fernando Arias, profesor de macroeconomía de la Universidad de La Sabana.

De acuerdo con el índice DXY, que mide el comportamiento del dólar frente a otras monedas, la divisa estadounidense se ha fortalecido un 15,9% a nivel global en los primeros diez meses de 2022, contra 4,6% en el mismo período de 2021.

Ante la ola inflacionaria que recorre el mundo después de la pandemia, la Reserva Federal (Fed, banco central) ha aumentado sus tasas de referencia para contener la suba de precios, llevando los tipos de interés a un rango de 3,75-4% después de la última subida resuelta el miércoles.

"Eso ha ayudado a que los inversionistas internacionales intenten dolarizar sus inversiones para obtener beneficios extraordinarios. En este momento el dólar es el activo más estable y el menos riesgoso. (...) Esto aumenta la demanda y encarece la divisa", apuntó Arias.

En Colombia, el Banco de la República (emisor) aumentó la tasa de referencia a 11%.

- Política de hidrocarburos -

Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, llegó al poder en agosto con una política antiextractiva para enfrentar la crisis climática, que prevé la suspensión de las actividades de exploración de gas y petróleo.

En esa misma línea, presentó un proyecto de ley al Congreso, de mayoría oficialista, para aumentar la recaudación pública, que propone gravar la venta de petróleo, que representa el 30% de las exportaciones.

No obstante, el gobierno ha enviado mensajes discordantes. Mientras el Ministerio de Minas anunció que no firmará nuevos contratos de exploración y explotación, la cartera de Hacienda señaló que esa decisión no ha sido tomada.

"Aún se está a la expectativa de que el Ministerio de Minas y el presidente confirmen la posibilidad de continuar explorando hidrocarburos en el país", comentó a la AFP Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa SCB.

"Es probable (que el mercado) esté anticipando una caída en producción y exportación de hidrocarburos, lo cual genera expectativas de devaluación (ndlr: por menor ingreso de divisas). Cuando eso pasa, lo que hace la gente es comprar dólares para tratar de ganar en la devaluación hacia el futuro, pero con eso se adelanta la devaluación", apuntó Hernando Zuleta, profesor de Economía de la Universidad de Los Andes.

Petro también ha deslizado la opción de gravar aún más a los capitales que lleguen al país por un corto plazo, lo que podría reducir el ingreso de dólares, presionando al alza su cotización interna.

- Ucrania -

La guerra entre Rusia -proveedor de gas a las potencias de Occidente- y Ucrania también incide en el fortalecimiento del dólar, pues aumenta la "incertidumbre en los mercados", consideró julio César Alonso, de la Universidad Icesi.

"La invasión de Rusia a Ucrania está generando gran incertidumbre, y entre más cerca se encuentra el invierno (boreal), más incertidumbre genera el efecto que esa invasión causará en Europa. Eso presiona al dólar al alza en todo el mundo", sostiene.