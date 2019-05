Lunes 06 de Mayo de 2019 - Desde Washington (AFP)

La saga televisiva "Juego de Tronos", ambientada en la Edad Media, fue objeto de burlas este lunes en las redes sociales un día después de que se emitiera el cuarto episodio de su última temporada, en el que se puede ver... un vaso de Starbucks.

"Tienen Starbucks en Winterfell", ironizó un internauta, mientras otro alteró el logo de la famosa cadena de cafeterías estadounidense, que se convirtió en "Winterfell Coffee", con una cabeza de lobo (símbolo de la familia Stark, cuyo feudo es Winterfell) en su centro.

Los fotomontajes graciosos o irónicos abundaron en las redes sociales, pero otros se tomaron las cosas más en serio, destacando que hubo que esperar casi dos años entre las temporadas siete y ocho de la súper exitosa serie y un anacronismo de este tipo no debía haber sucedido.

La productora ejecutiva de "Juego de Tronos", Bernie Caulfield, dijo el lunes en la radio WNYC que no podía creer lo sucedido, dado que "las personas encargadas de los accesorios y los decoradores en el plató están concentrados a 1.000%".

"Lo lamentamos", dijo riendo. "Si esto es lo peor que (los telespectadores) encuentran, entonces vamos bien", agregó, e ironizó con el hecho de que al parecer "Westeros fue el primer lugar en contar con un Starbucks".

En la tarde del lunes, la cadena HBO difundió un comunicado retomado en la cuenta de la serie en Twitter: "Novedades de Winterfell. El café que apareció en el episodio fue un error". Y añadió en tono de chiste: "Daenerys había pedido un té de hierbas", aludiendo a la "Madre de los dragones", una de las figuras estelares de la serie.

Hauke Richter, uno de los directores artísticos de las temporadas 4 a 8, dijo a la revista Variety que aún no había visto el episodio emitido el domingo 5, pero que algunas cosas "pudieron haber sido olvidadas en el plató".

También la cadena de cafeterías reaccionó.

"Para ser honestos, nos sorprendió que ella (Daenerys) no hubiera pedido un Dragon Drink", tuiteó Starbucks.

Esa bebida a base de mango y de pitahaya (o fruto del dragón) está disponible "en Estados Unidos, en Canadá y en el Norte", remarcó, en un guiño a la región en que se desarrolla parte de la serie.

Interrogada acerca de las bebidas preferidas de los dragones, la cadena citó con humor una frase que Daenerys utilizó para definir los alimentos preferidos de esos animales fantásticos: "Whatever they want" (Lo que ellos quieran).

El primero de los seis últimos episodios de "Juego de Tronos" fue emitido por HBO el 14 de abril, casi 20 meses después del cierre de la séptima temporada.

