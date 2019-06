Aplazado el juicio de un gallo francés acusado de cantar demasiado temprano »

Jueves 06 de Junio de 2019 - Desde Rochefort (Francia) (AFP)

El juicio de un gallo acusado de cantar demasiado temprano por sus vecinos en una isla turística del suroeste de Francia fue aplazado al 4 de julio, prórroga que podría permitir una conciliación entre las partes.

La vista prevista en el tribunal de la localidad de Rochefort fue postergada por una cuestión legal.

El gallo Maurice, "cansado", no acudió a la corte este jueves, como tampoco la pareja de jubilados que interpuso la demanda.

El animal vive en la isla de Oleron, en el suroeste francés, donde sus cacareos desde el amanecer irritan a los propietarios de una residencia vecina.

Su historia provocó numerosas reacciones en Francia, incluida la del alcalde de otra localidad del suroeste, Gajac, que pidió al gobierno que declare los sonidos del mundo rural como parte del "patrimonio nacional".

La propietaria del gallo, Corine Fesseau, dijo este jueves que estaba dispuesta a un "diálogo, siempre que no me agredan". Acusa a los demandantes, a los que no conoce, de haber "cerrado la puerta a todo" antes del juicio.

Su abogado, Julien Papineau, aseguró antes de la vista de este jueves que "no fue posible ninguna conciliación".

El defensor de los demandantes, Vincent Huberdeau, afirmó por su parte que sus "clientes escribieron al alcalde de Saint-Pierre-d'Oléron, Christophe Sueur, para encontrar un arreglo amistoso. Buscaron una conciliación. Piden paz y tranquilidad [...] Sólo quieren que encierren al gallo durante la noche. Es una urbanización, no estamos en medio del campo", agregó.

