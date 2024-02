Ancianos checos escriben en Wikipedia para animar su jubilación

A sus 80 años, Jirina Kadnerova no se ajusta a la imagen de internauta avezada en tecnología. Pero tras seguir un curso para gente mayor en República Checa, dedica su jubilación a escribir artículos para la enciclopedia en línea Wikipedia.

En una soleada mañana de domingo, esta bibliotecaria jubilada de aspecto frágil toma fotografías con su teléfono del pueblo de Sobehrdy, al sur de Praga.

Observa curiosa la iglesia protestante local y habla con los feligreses que salen de misa para recoger informaciones para su próximo artículo.

La mujer colabora con la enciclopedia libre desde que se apuntó a un curso para personas mayores del proyecto "La tercera edad escribe Wikipedia".

El estudiante universitario de química Jan Mysak enseña a una alumna de su taller a insertar una tabla de resumen de datos 'infobox' en un artículo de Wikipedia, el 15 de febrero de 2024 en Praga (AFP/AFP)

"Por supuesto usaba Wikipedia durante muchos años, porque los bibliotecarios trabajábamos con ella, pero jamás pensé que me gustaría contribuir en ella", explica Kadnerova a la AFP.

Preocupada por mantenerse activa en la jubilación, asistió a una universidad para la tercera edad, ocupó un puesto de bibliógrafa en la Academia Checa de ciencias y trabajó ocasionalmente como guía turística.

Hace siete años, su nieto le propuso contribuir en Wikipedia.

"Me dijo que tenía una buena experiencia, que redactaba bastante bien y sobre todo que me sabía orientar en bases de datos y catálogos", recuerda.

- "La experiencia de la vida" -

Su primer artículo versaba sobre una iglesia gótica en la pequeña localidad del sur del país donde hacía de guía turística.

Desde entonces ha publicado un centenar de artículos, principalmente de lugares históricos.

También ha modificado más de 1.500 artículos ya existentes, a menudo añadiendo informaciones sobre las bibliotecas de la región de Praga, su ciudad natal.

La versión en checo de Wikipedia contiene más de medio millón de entradas y cuenta con unos 600 contribuidores regulares y miles de ocasionales, entre ellos cada vez más personas mayores.

Animador de un taller en un centro para personas mayores en Praga, Jan Mysak, estudiante en la facultad de química, considera que los contribuidores ancianos constituyen un "grupo prometedor".

"Para empezar, disponen de tiempo", declara a la AFP tras haber explicado a Jirina Kadnerova cómo insertar una 'infobox' (una tabla que resume los datos) en un artículo.

"Pero también tienen la experiencia de la vida (...) y saben de qué quieren escribir", continúa.

Hasta ahora, unas 700 personas han cursado las formaciones gratuitas destinadas a personas mayores, según la fundación Wikimedia que gestiona la enciclopedia.

- Implicación -

Wikipedia cuenta con más de mil millones de usuarios mensuales en el mundo y ofrece más de 62 millones de artículos en más de 300 idiomas.

"Muchos exbibliotecarios se convierten en eficaces contribuidores de Wikipedia", dice a la AFP Klara Joklova, directora de la unidad checa de la Fundación Wikimedia.

El editor checo promedio de Wikipedia es "un hombre de entre 15 a 35 años con una formación técnica", precisa.

El perfil está lejos del de Jirina Kadnerova, aunque a ella eso no le molesta.

"Tomo regularmente el autobús o el tren y visito pueblos", dice esta mujer apasionada de turismo.

"Cuando escribo sobre algo, quiero implicarme en ello", dice en un checo de impecable elegancia.

Ahora comparte su pasión con una amiga, también bibliotecaria jubilada, a la que ha reclutada para escribir artículos en la enciclopedia libre.

"Estoy contenta porque echo un vistazo a una página del historial y descubrir que alguien elogió la entrada o añadió alguna cosa", cuenta Kadnerova.

"Esto es lo que me hace feliz. Un amigo me dijo una vez que no hacía suficiente por la humanidad. Al final, lo estoy haciendo".