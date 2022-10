Acuerdo en la ONU sobre neutralidad de carbono para la aviación en 2050

La Organización de Aviación Civil internacional (OACI), una agencia de las Naciones Unidas, anunció este viernes un acuerdo para que el sector alcance la neutralidad en emisiones de carbono en 2050.

Los representantes de los 193 Estados miembros reunidos para la asamblea de la OACI, con sede en Montreal, alcanzaron "un acuerdo histórico sobre un objetivo colectivo ambicioso a largo plazo, de neutralidad de emisiones de carbono para 2050", publicó la OACI en un tuit.

"Es un resultado excelente", estimó a la AFP una fuente diplomática europea que precisó que "solo cuatro países, entre ellos China, habían expresado reservas".

El papel del transporte aéreo es clave en la crisis climática.

Actualmente responsable de entre 2,5 y 3% de las emisiones globales de CO2, el sector está teniendo dificultades para cambiar a energías renovables, incluso cuando la industria aeronáutica y las compañías energéticas están trabajando duro para eso.

La Asociación internacional de transporte Aéreo (IATA) dijo que las aerolíneas están "fuertemente alentadas" por la adopción del objetivo climático, un año después de que la organización respaldara la misma posición en su propia reunión general.

"Esperamos iniciativas políticas mucho más sólidas en áreas clave de descarbonización, como incentivar la capacidad de producción de combustibles de aviación sostenible", comentó el director general de la IATA, Willie Walsh.

Según las aerolíneas, crear una aviación libre de emisiones de carbono implica 1,55 billones de dólares de inversión entre 2021 y 2050.

"La comunidad mundial de la aviación da la bienvenida a este acuerdo histórico", expresó Luis Felipe de Oliveira, director del Consejo internacional de Aeropuertos, que representa a 1.950 aeropuertos en 185 países.

"Este es un momento decisivo en el esfuerzo por descarbonizar el sector de la aviación, ya que tanto los gobiernos como la industria ahora van en la misma dirección, con un marco de política común", destacó en un comunicado.

- Un acuerdo no vinculante -

El acuerdo, sin embargo, estuvo lejos de satisfacer a algunoas organizaciones no gubernamentales que lamentaron que no fuera lo suficientemente lejos y que no sea legalmente vinculante.

Los aviones atraen críticas particularmente agudas porque solo alrededor del 11% de la población mundial vuela cada año, según un estudio de 2018 ampliamente citado.

Además, la mitad de las emisiones de las aerolíneas provienen del 1% de los viajeros que más vuelan, precisó.

"Este no es el momento del acuerdo de París de la aviación. No pretendamos que un objetivo no vinculante reduzca la aviación a cero" emisiones de carbono, afirmó Jo Dardenne, de la ONG transporte y Medio Ambiente.

El activista también expresó su decepción por los ajustes considerados por los delegados al esquema de reducción y compensación de carbono del sector, conocido como CORSIA.

Durante la reunión de 10 días, Rusia también buscó, pero no logró, obtener los votos suficientes para ser reelegido al consejo de gobierno de la organización de la ONU, responsable de garantizar el cumplimiento de las normas de aviación.

Moscú fue acusada de infringir las normas internacionales al no devolver cientos de aviones que ha arrendado, como exigen las sanciones que le fueron impuestas tras la invasión de Ucrania en febrero.

La reunión general de la OACI fue la primera desde el comienzo de la pandemia de covid-19, que puso de rodillas a la industria de la aviación.

En 2021, la cantidad de pasajeros de aerolíneas fue solo la mitad de los 4.500 millones de 2019, lo que marca un repunte del 60% respecto a 2020.

El sector espera en 2022 alcanzar el 83% de sus niveles de clientes de hace tres años y volver a ser rentable el próximo año.