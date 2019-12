Abuelas orca menopáusicas ayudan a la supervivencia de sus nietos ballenatos

Orcas asesinas que son abuelas ayudan a sus nietos ballenatos a sobrevivir, especialmente en épocas de escasez de comida, sostiene un informe científico publicado este lunes y que arroja luz sobre el papel de la menopausia en la evolución.

Las ballenas hembra de esta especie pierden su capacidad reproductiva entre los 30 y los 40 años, pero continúan viviendo durante décadas, un fenómeno que solo se conoce en humanos y otras cuatro especies de mamíferos, todas ballenas.

Se cree que esta característica evolucionó porque permitía a las hembras, pasada la edad de reproducción, ayudar a su clan, teoría que se conoce como el "efecto abuela" en las personas, pero que no se había logrado demostrar en las ballenas, hasta ahora.

"Este es el primer ejemplo no humano del efecto abuela en especies menopáusicas", dijo a la AFP uno de los autores del estudio, Daniel Franks, de la Universidad de York.

"Se ha demostrado en elefantes, pero [las hembras] pueden reproducirse hasta el final de sus vidas", explica.

En su estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, Franks y colegas examinaron más de 40 años de datos relevados en censos realizados sobre dos grupos de ballenas asesinas frente a las costas del estado de Washington, en Estados Unidos, así como de la Colombia Británica, en Canadá.

Los investigadores encontraron que los ballenatos cuyas abuelas habían muerto en los últimos dos años tenían una tasa de mortalidad 4,5 veces mayor que los que tenían a su abuela viva, en los dos años posteriores al deceso del adulto.

Se encontró además que el efecto se amplifica en años de escasez de alimento, que los científicos cotejaron a través de datos sobre la pesca anual de una variedad de salmón que es parte de la dieta de estos mamíferos, y disminuye cuando hay abundancia.

Según Franks, las abuelas lideran a los grupos por las regiones de aprovisionamiento. "También son conocida por compartir directamente la comida con sus parientes más jóvenes", dijo, y agregó que sospechan que cumplen el papel de "niñeras".

Aunque los científicos identificaron el 'efecto abuela', éste no explica por sí solo por qué las orcas hembra pierden su capacidad reproductiva en la mediana edad. Las elefantas, por ejemplo, también ayudan a sus nietos y continúan reproduciéndose hasta su muerte.

Según el equipo detrás de este informe, una capacidad reproductiva ilimitada podría resultar perjudicial para las ballenas y los humanos, provocando un conflicto intergeneracional entre madres e hijas en la competencia por los machos.