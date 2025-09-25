GRABADO el 25-09-2025

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 26/09/25

Desde Exitosa Noticias

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 26/09/25.

Nicolás Lúcar: "Los métodos que aplican los extorsionadoresson los del terrorismo".

"Hay que hacer una limpieza de todas las instituciones, estamos infiltrados de delincuentes".

Nicolás Lúcar tras ataque a móvil de Exitosa: "No nos van a intimidar".

Pedro Gamio sobre bonos de Petroperú: "El Estado no puede seguir comprometiendo recursos".

Márgenes de comercialización del oro en el Perú han bajado de 7 a 4.8: ¿A qué se debe?.

Incendio de grandes proporciones al interior de un mercado de artesanía en la Av. 28 de Julio.

Cayó 'El Monstruo': "Es probable que se cumpla el proceso de extradición y no de expulsión".

Sujetos atacan móvil de Exitosa:"Creo que fue un ataque directo, el impacto de bala fue al chofer".

Atacan a balazos móvil de Exitosa: "Muestra un escenario de total inseguridad", indica experto.

Sujetos armados atacan unidad móvil de Exitosa y disparan al lado del chofer.

Además hoy día 26 de Setiembre en el calendario del Perú.

