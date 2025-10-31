GRABADO el 31-10-2025

EN VIVOSe calientan los playoffs: Alianza empata con Melgar y Cristal define su suerteVamosAlVar

VAMOS AL VAR con Alan Diez, Jesús "El Tanke", Pedro García y Kevin Pacheco de lunes a viernes a las 10 p. m. por RPP Noticias en vivo. La lucha por los playoffs está encendida. Alianza Lima empata con Melgar y deja todo abierto para que Sporting Cristal defina su futuro mañana. Análisis, reacciones y lo que viene en la Liga1.



vamosalvar



EnVivo VAMOS AL VAR 31 de OCTUBRE de 2025 31/10/2025



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, la voz de todo el Perú.



