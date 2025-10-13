GRABADO el 13-10-2025

Nora Bonifaz descarta integrar el Gabinete de José Jerí: "No pienso participar"

Nora Bonifaz, una de las fundadoras del partido político Somos Perú, se pronunció tras filtrarse una lista de posibles personas que integrarían el nuevo Gabinete Ministerial del presidente José Jerí, donde aparece su nombre.



Mediante un video difundido en redes sociales, la fundadora del partido del corazón se dirigió a la población para descartar su presencia en el equipo de ministros que serán designados por el flamante mandatario.



"Me veo en la obligación de dar este mensaje puesto que mi nombre aparece en un listado de presuntos próximos ministros en el Gabinete de José Jerí. Quiero dejar sentado que yo no pienso participar en ningún Gabinete con las características de este seño Jerí", dijo.



SIN CONGRESISTAS NI MINISTROS SALIENTES



Cabe precisar que el presidente José Jerí, a través de sus redes sociales, descartó que algún congresista de la República o ministro saliente integre su Gabinete, alegando que priorizará "la experiencia en gestión pública, conocimiento del sector o que cuente con habilidades de diálogo y entendimiento de nuestro país".





Ingresa a http://ptv.pe/455973 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 13/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Hoy se realizará Simulacro Nacional Multipeligro.

Chachapoyas: Mujer duerme en ataúd y creen que estaba muerta.

Santa Anita: Denuncian que utilizarían ambiente Municipal con fines políticos.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 13 DE OCTUBRE DEL 2025.

Autorizan inicio de juicio oral a Cerrón, Bermejo y Bellido por presunta afiliación terrorista.

Alcalde de Pataz anuncia que no participará en marcha convocada por la Generación Z.

Rafael López Aliaga en el Sillón Rojo: Confirma que postulará a la presidencia.

Postulará el 2026: César Acuña renunció al gobierno regional de La Libertad.

Empresarios de Gamarra piden mayor seguridad al gobierno de José Jerí.

La Victoria: Niño de 10 años reaparece tras casi 24 horas desaparecido.

Nora Bonifaz descarta integrar el Gabinete de José Jerí: "No pienso participar".

José Jeri enfrenta críticas por querer imitar el estilo de Nayib Bukele.

Ministros renuncian para postular en elecciones del 2026.

Incendio en SJM: municipio planea trasladar a familias damnificadas al estadio 28 de Mayo (1/2).

Detienen a alias Chucky: investigado por homicidio y cobro de cupos.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.