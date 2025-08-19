GRABADO el 19-08-2025

Agricultores bloquean la Panamericana Norte por paralización de obras de defensa ribereña en Huarmey

Las clases presenciales se suspenden y los mercados permanecen cerrados.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 19 de agosto de 2025.

Agricultores bloquean la Panamericana Norte por paralización de obras de defensa ribereña en Huarmey.

Cae otro cómplice del 'Monstruo': Alias 'piraña' es capturado con todo un arsenal de guerra.

Extorsionadores exigen 6 mil soles mensuales a transportistas o empezarán a matar choferes.

Cercado de Lima: Extorsionadores detonan explosivo en condominio.

ATV Noticias Central: Programa del lunes 18 de agosto del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 18 de agosto de 2025.

Ocurre Ahora: Programa del lunes 18 de agosto del 2025.

¡Ayudemos a encontrarla! Joven de 20 años desaparece tras ir a SMP desde su casa en el Callao.

Elector peruano se acerca a la derecha de cara al 2026, según encuestadoras.

Evo Morales realizó su voto en elecciones que marcaría el fin de socialismo en Bolivia.

¡Niños que inspiran! Pequeños pacientes del INSN dan ejemplo de lucha por la vida..

Censista embarazada es golpeada y asaltada durante labor de campo.

'Cuto' Guadalupe figura en lista de trabajadores fantasmas en la municipalidad de Ate.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 18 de Agosto de 2025.

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Asistencia Humanitaria

Día Internacional de la Asistencia Humanitaria

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Día Internacional de la Fotografía

Día Internacional de la Fotografía

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Adquisición del BAP Ferré, primer destructor misilero de la Marina de Guerra del Perú

Adquisición del BAP Ferré, primer destructor misilero de la Marina de Guerra del Perú

