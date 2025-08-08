GRABADO el 08-08-2025

Dictan libertad para alcalde de Medio Mundo, investigado por agresión contra su expareja

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura declaró infundado el pedido del Fiscal Provincial Penal Corporativa de Huaura, quien pedía 9 meses de prisión preventiva contra el alcalde de Medio Mundo, Diego Cadillo. El burgomaestre, investigado por agredir a su expareja, afrontará su proceso en libertad bajo comparecencia con restricciones.

Noticias del Perú y actualidad, política.

