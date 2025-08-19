Cierran por extorsión: exigen el pago de S/50 mil y un cupo diario a los choferes de S/30.
JUICIO ORAL CONTRA EXPRESIDENTE PEDRO CASTILLO.
JUICIO ORAL CONTRA MARTÍN VIZCARRA POR DELITO DE COHECHO PASIVO PROPIO.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MARTES 19 DE AGOSTO DEL 2025.
Peligroso e ilegal: 'Taximotos' operan frente a policías y serenos en Lima.
'Piraña' tenía armas de guerra y había estado preso: Capturan a armero de 'Injertos del Cono Norte'.
GOLPE A 'LOS INJERTOS DEL CONO NORTE': ALLANAN SEGUNDO BÚNKER DE 'EL MONSTRUO'.
Callao es la tercera provincia más violenta del Perú, más de 130 homicidios en 2025..
¡Cae otro armero del Monstruo! Joven de 21 años es atrapado con decenas de armas de uso militar.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 18 DE AGOSTO DEL 2025.
Yurimaguas: Roba torta y cámaras lo delatan.
Yurimaguas: Mujer es captada durmiendo en hamaca atada a fierros de una mototaxi en movimiento.
Tienen chats con 'El Monstruo': Caen implicados en crimen de chofer de El Rápido.
Dina Boluarte: Caída libre en aprobación ciudadana.
ELECCIONES PRESIDENCIALES EN BOLIVIA: SEGUNDA JORNADA DE CÓMPUTO OFICIAL DE RESULTADOS.
Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.
