RPP cumple 62 años: la voz que une al Perú con información veraz y compromiso ROTATIVARPP INFORME

RPP celebra 62 años informando al Perú con veracidad, confianza y compromiso. Desde su fundación en 1963 por Manuel Delgado Parker, la radio más importante del país ha acompañado a los peruanos en los momentos más decisivos de nuestra historia. Hoy sigue innovando con nuevas plataformas, coberturas electorales como El poder en tus manos y programas digitales que conectan con nuevas audiencias.
ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 07/10/2025 ADNRPP.

ENVIVO ¡SE LEVANTÓ EL PARO! ¿SE SOLUCIONARON LOS PROBLEMAS? PUROSFACTOS.

Aniversario 62 de RPP: recuerdos de coberturas periodística desde la Plaza San Martín ROTATIVARPP.

Avances y desafíos en la ejecución del presupuesto 2025 ShortRPP.

"No hemos levantado el paro, es una suspensión", señalan gremios de transportes ROTATIVARPP ENTR..

RPP cumple 62 años y lo festeja en contacto directo con la gente ROTATIVARPP DESPACHO.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 07/10/2025 ROTATIVARPP.

Ejecución presupuestaria en Perú: avances y desafíos antes de finalizar el 2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO CRISTIANO RONALDO Y SU RUTINA DE PILATES: SECRETOS Y BENEFICIOS DEL EJERCICIO MUCHAMODA.

RPP Celebra 62 Años: Equipos de regiones se unen para brindar un cálido saludo ROTATIVARPP.

La CONDICIÓN que TENDRÍA 'Pipo' GOROSITO para permanecer como DT de Alianza Lima VAMOSALVAR.

Transporte público en Lima regresa a la normalidad tras PARO de TRANSPORTISTAS ROTATIVARPP.

ENVIVO ENCENDIDOS 07/10/2025 ENCENDIDOSRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 07/10/2025 ROTATIVARPP.

Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fundación de Radio Programas del Perú

Fundación de Radio Programas del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

