RPP celebra 62 años informando al Perú con veracidad, confianza y compromiso. Desde su fundación en 1963 por Manuel Delgado Parker, la radio más importante del país ha acompañado a los peruanos en los momentos más decisivos de nuestra historia. Hoy sigue innovando con nuevas plataformas, coberturas electorales como El poder en tus manos y programas digitales que conectan con nuevas audiencias.
Descubre cómo RPP sigue siendo la voz de todo el Perú.
