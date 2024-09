El equipo peruano de tenis, que cuenta con Juan Pablo Varillas como principal arma, se enfrentará a Suiza este viernes 13 y sábado 14 de septiembre por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2024. Estos encuentros están programados para disputarse en la sede del Swiss Tennis Arena, de la ciudad de Biel, en Suiza. El combinado nacional, que está capitaneado por el extenista Luis Horna y que se vino preparando de la mejor manera los últimos días, convocó para estos duelos también a Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y los hermanos Arklon y Conner Huertas del Pino, quienes buscarán avanzar a los Qualifiers de 2025 ante un rival por definir.



