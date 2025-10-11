Javier Bedoya Denegri opina sobre designación de José Jerí como presidente ADNRPP ENTREVISTA
Javier Bedoya de Negri, del Partido Popular Cristiano (PPC) y vocero de la Alianza Unidad Nacional, analiza la situación política tras la vacancia de Dina Boluarte y la fallida posibilidad de que Roberto Chiabra asumiera la presidencia. Cuestiona la elección de José Jerí como nuevo presidente, señalando que "no reúne las características necesarias" y que en su elección "no ha primado la necesidad de cambio, sino el cálculo político electoral".
