GRABADO el 11-10-2025

Javier Bedoya Denegri opina sobre designación de José Jerí como presidente ADNRPP ENTREVISTA

Javier Bedoya de Negri, del Partido Popular Cristiano (PPC) y vocero de la Alianza Unidad Nacional, analiza la situación política tras la vacancia de Dina Boluarte y la fallida posibilidad de que Roberto Chiabra asumiera la presidencia. Cuestiona la elección de José Jerí como nuevo presidente, señalando que "no reúne las características necesarias" y que en su elección "no ha primado la necesidad de cambio, sino el cálculo político electoral".

ADNRPP
Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

Javier Bedoya Denegri opina sobre designación de José Jerí como presidente ADNRPP ENTREVISTA

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

¿A Dina Boluarte le corresponde cobrar la pensión vitalicia como expresidente? ROTATIVARPP.

ANÁLISIS José Jerí y el futuro del Perú: expectativas del gabinete ministerial ENFOQUERPP.

Rafael Belaúnde Llosa: "Dudo que Jerí sea mejor que Boluarte" ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO ESPACIO VITAL 11/10/25 VITALRPP.

Vacancia de Dina Boluarte: ¿se repetirá la historia con el presidente José Jerí? ADNRPP ENTREV..

ENVIVO SENCILLO Y AL BOLSILLO 11/10/2025 SENCILLOYALBOLSILLO.

Javier Bedoya Denegri opina sobre designación de José Jerí como presidente ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO DIALOGOFERPP 11/10/2025.

ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 11/10/2025.

Presidente José Jerí participó en una requisa realizada en el penal Ancón I ROTATIVARPP.

El futuro de Dina Boluarte: ¿continuarán las investigaciones en su contra? ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 11/10/2025 ADNRPP.

ELECCIONES 2026: autoridades que pueden renunciar a sus cargos para postular ROTATIVARPP INFORME.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 11/10/2025 ROTATIVARPP.

Primer paso hacia la paz en Gaza: se activa plan de ayuda ROTATIVARPP.

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

¿A Dina Boluarte le corresponde cobrar la pensión vitalicia como expresidente? ROTATIVARPP

video

ANÁLISIS José Jerí y el futuro del Perú: expectativas del gabinete ministerial ENFOQUERPP

video

Rafael Belaúnde Llosa: "Dudo que Jerí sea mejor que Boluarte" ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO ESPACIO VITAL 11/10/25 VITALRPP

video

Vacancia de Dina Boluarte: ¿se repetirá la historia con el presidente José Jerí? ADNRPP ENTREV.

video

ENVIVO SENCILLO Y AL BOLSILLO 11/10/2025 SENCILLOYALBOLSILLO

video

Javier Bedoya Denegri opina sobre designación de José Jerí como presidente ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO DIALOGOFERPP 11/10/2025

video

ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 11/10/2025

video

Presidente José Jerí participó en una requisa realizada en el penal Ancón I ROTATIVARPP

video

El futuro de Dina Boluarte: ¿continuarán las investigaciones en su contra? ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 11/10/2025 ADNRPP

video

ELECCIONES 2026: autoridades que pueden renunciar a sus cargos para postular ROTATIVARPP INFORME

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 11/10/2025 ROTATIVARPP

video

Primer paso hacia la paz en Gaza: se activa plan de ayuda ROTATIVARPP

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Descubrimiento de América

Descubrimiento de América

Nacimiento de Luis Alberto Sánchez

Nacimiento de Luis Alberto Sánchez

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día de la Raza

Día de la Raza

Día de la Lengua Española

Día de la Lengua Española

Fundación del estadio Mansiche

Fundación del estadio Mansiche

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 12 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.44
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo