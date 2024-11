https://www.youtube.com/playlistlist=PLnUesXodWAo7Ovg-if2xetIZdGJ-ksDR

Sorpresivo llamado del “King” Arturo, pese a insultos contra Ricardo Gareca, obliga a que Jorge Fossati tome medidas, ya que chileno siempre “vacuna” a la Bicolor. ¿Quiénes deberían ser titulares para el encuentro contra la Roja por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundo 2026 Esto y más en nuestro programa #Líbero.



00:00 Presentación

01:14 Líbero: Portada de hoy

01:44 Perú vs. Chile: ¿Cuál sería la estrategia de la selección peruana

03:20 Selección peruana: ¿Quiénes será los remplazos de Gallese y Zambrano

04:10 Selección peruana: ¿Quiénes serán los titulares

07:29 Perú vs. Chile: Declaraciones de Arturo Vidal

09:03 Historial de Perú vs. Chile

10:10 Perú vs. Chile: ¿Cuántos hinchas asistirán

12:04 ¿Jorge Fossati vencerá a Chile y Argentina

19:34 Fixture: Agenda de hoy

20:07 Despedida



