GRABADO el 18-09-2025

¿Es la oportunidad de SUCCAR para REIVINDICARSE? SEGMENTO TocoYMeVoy

Paolo Guerrero fue desconvocado para el duelo ante la U de Chile y Matías Succar ocupará el lugar de delantero suplente en Alianza Lima. Tras la noticia, Alan Diez y el Tanke Arias abrieron el debate: ¿Cuánto pierde Alianza sin Guerrero? ¿Será Succar finalmente decisivo?



Sintoniza TocoYMeVoy lunes a viernes a la 1:00 p.m. en el canal de YouTube de RPP



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVOALIANZA LIMA VS. U DE CHILE: ¿BLANQUIAZULES VAN POR SU DEUDA PENDIENTE? 3ENCANCHA.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 18/09/2025 FCCRPP.

Alianza Lima: ¿Aquino debe tener minutos ante U. de Chile? FCCRPP.

Alianza Lima: ¿la U. de Chile es su rival más fuerte en la Sudamericana? SEGMENTO TocoYMeVoy.

ENVIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 18/09/25.

ENVIVO PRUEBA DE FUEGO 18/09/25 PDFRPP.

ENVIVO LAS NOTICIAS 18/09/25 NOTICIASRPP.

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 18/09/25 LASCOSASRPP.

ENVIVO CONEXIÓN 18/09/25 CONEXIONRPP.

ENVIVO NEGOCIOS 360 18/09/2025 NEGOCIOSRPP.

¿Qué sigue tras la aprobación del congreso sobre el octavo retiro de la AFP? shortrpp.

Exministro Becerra cuestiona aprobación de nuevas universidades públicas ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 18/09/2025 ROTATIVARPP.

Keiko Fujimori responde a solicitud para declarar ilegal a Fuerza Popular ROTATIVARPP.

¿Es la oportunidad de SUCCAR para REIVINDICARSE? SEGMENTO TocoYMeVoy.

Además hoy día 19 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.