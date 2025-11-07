GRABADO el 07-11-2025

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 7/10/25

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú hablemosclaro nicoláslúcar

Desde Exitosa Noticias

Exministro de Defensa recomienda a José Jerí "no salir tanto a la calle".

SJL: Vecinos denuncian colocación irregular de cepos y multas en la Av. Gran Chimú.

Jorge Moscoso: "Se debe integrar las plataformas de la PNP, Serenazgo y municipalidades".

Los Olivos: Ciudadanos pierden más de una hora en el tráfico de la Panamericana Norte.

Motociclistas rechazan prohibición de dos personas en moto: "No se ataca al delincuente".

Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan importante donación de alimentos a olla común en SJL.

Exministro de Energía y Minas cuestiona al Congreso por demora en aprobación de la Ley Mape.

Abogado de la familia de Eduardo Ruiz: "Mauricio está parado en la esquina, no persigue a nadie".

José Barrera: "Hay un compromiso con el Gobierno de postergar nuevamente el uso de chalecos".

INEI impulsa censo en línea para familias que no lograron empadronarse.

Carlos Herrera Descalzi: "La minería ilegal compra Reinfos para poder movilizar explosivos".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 7/10/25.

El Agustino: Recuperan autopartes valorizadas en más de 2 millones de soles.

Amigo de Eduardo Ruiz: "En la dirección que disparó el policía había un grupo grande de personas".

"Tuve que insistir al fiscal para que me citaran como testigo", revela amigo de 'Truko'.

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Exministro de Defensa recomienda a José Jerí "no salir tanto a la calle"

video

SJL: Vecinos denuncian colocación irregular de cepos y multas en la Av. Gran Chimú

video

Jorge Moscoso: "Se debe integrar las plataformas de la PNP, Serenazgo y municipalidades"

video

Los Olivos: Ciudadanos pierden más de una hora en el tráfico de la Panamericana Norte

video

Motociclistas rechazan prohibición de dos personas en moto: "No se ataca al delincuente"

video

Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan importante donación de alimentos a olla común en SJL

video

Exministro de Energía y Minas cuestiona al Congreso por demora en aprobación de la Ley Mape

video

Abogado de la familia de Eduardo Ruiz: "Mauricio está parado en la esquina, no persigue a nadie"

video

José Barrera: "Hay un compromiso con el Gobierno de postergar nuevamente el uso de chalecos"

video

INEI impulsa censo en línea para familias que no lograron empadronarse

video

Carlos Herrera Descalzi: "La minería ilegal compra Reinfos para poder movilizar explosivos"

video

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 7/10/25

video

El Agustino: Recuperan autopartes valorizadas en más de 2 millones de soles

video

Amigo de Eduardo Ruiz: "En la dirección que disparó el policía había un grupo grande de personas"

video

"Tuve que insistir al fiscal para que me citaran como testigo", revela amigo de 'Truko'

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 07 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo