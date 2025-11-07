GRABADO el 07-11-2025

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 7/10/25

Noticias del Perú y actualidad, política.



Exministro de Defensa recomienda a José Jerí "no salir tanto a la calle".

SJL: Vecinos denuncian colocación irregular de cepos y multas en la Av. Gran Chimú.

Jorge Moscoso: "Se debe integrar las plataformas de la PNP, Serenazgo y municipalidades".

Los Olivos: Ciudadanos pierden más de una hora en el tráfico de la Panamericana Norte.

Motociclistas rechazan prohibición de dos personas en moto: "No se ataca al delincuente".

Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan importante donación de alimentos a olla común en SJL.

Exministro de Energía y Minas cuestiona al Congreso por demora en aprobación de la Ley Mape.

Abogado de la familia de Eduardo Ruiz: "Mauricio está parado en la esquina, no persigue a nadie".

José Barrera: "Hay un compromiso con el Gobierno de postergar nuevamente el uso de chalecos".

INEI impulsa censo en línea para familias que no lograron empadronarse.

Carlos Herrera Descalzi: "La minería ilegal compra Reinfos para poder movilizar explosivos".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 7/10/25.

El Agustino: Recuperan autopartes valorizadas en más de 2 millones de soles.

Amigo de Eduardo Ruiz: "En la dirección que disparó el policía había un grupo grande de personas".

"Tuve que insistir al fiscal para que me citaran como testigo", revela amigo de 'Truko'.

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

