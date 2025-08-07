GRABADO el 07-08-2025

PETRO dice que COLOMBIA NO RECONOCE la SOBERANÍA del PERÚ en Santa Rosa ROTATIVARPP

"¿Qué va a hacer Leticia si no tiene río. A dónde irán sus familias. Ese destino no es el que se trazó en el tratado de 1934. No se ha cumplido el tratado. Perú lo violó", manifestó Gustavo Petro.



