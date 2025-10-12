GRABADO el 12-10-2025

Incendio en Pamplona Alta deja más de 700 damnificados y 100 viviendas quemadas El Comercio

Un voraz incendio en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores, arrasó más de 100 viviendas precarias y dejó más de 750 personas damnificadas, además de cinco heridos leves, según la Municipalidad Metropolitana de Lima. El fuego, alimentado por estructuras de madera y triplay, se propagó rápidamente entre manzanas cercanas. Ya controlado, muchos vecinos temen el desalojo.



La MML instaló albergues temporales con capacidad para cientos de personas, dotados de carpas, camas y enseres básicos. Las autoridades evalúan daños, ordenamiento del terreno y reubicación en coordinación con el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad local.



