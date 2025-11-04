GRABADO el 04-11-2025

Educación, empleabilidad y finanzas sostenibles PERÚSOSTENIBLE

Agenda común: el cambio se construye entre todos es el nuevo videopodcast que RPP presenta junto a Perú Sostenible.



En este primer episodio, Jorge Rodríguez conversa con nuestros invitados sobre la importancia de promover el desarrollo de las comunidades del país a través de la educación y la sostenibilidad. Conoce historias y estrategias que están impulsando el talento y el cambio en el Perú.



Nuestros invitados en este capítulo son:



Giuliana Pacheco, Directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank

Patricia Gastelumendi, Gerente Corporativo de Finanzas de Ferreycorp

Paul Lostaunau Ramos, Jefe de Comunicaciones de Desarrollo Comunitario de Southern Perú





Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP! / RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



Nuestro canal de fútbol y otros deportes RPPDeportes



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 4/11/2025 FCCRPP.

¿Continuará Julio Velarde en el Banco Central de Reserva? videonotas.

¿Hernán Barcos y Paolo Guerrero serán renovados en Alianza Lima? SEGMENTO TocoYMeVoy.

Educación, empleabilidad y finanzas sostenibles PERÚSOSTENIBLE.

ENVIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 4/11/2025.

EN VIVO PRUEBA DE FUEGO PDFRPP 4/11/2025.

ENVIVO LAS NOTICIAS 4/11/2025 NOTICIASRPP.

EN VIVOLAS COSAS COMO SON 4/11/2025 LASCOSASRPP.

ENVIVO CONEXIÓN 4/11/25 CONEXIONRPP.

ENVIVO NEGOCIOS 360 04/11/2025 NEGOCIOSRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 4/11/2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO TENDENCIAS DE MODA PRIMAVERA-VERANO 2026: DESDE LOS MESH HAT HASTA LOS BALLOON MuchaModa.

¿Cuánto cuesta ir a la final de la Copa Libertadores 2025? SEGMENTO TocoYMeVoy.

Obrero fallece luego de pasar once horas atrapado en el derrumbe de la Torre dei Conti VideoNotas.

Problemas para movilizarse en Lima y Callao por paro de transportistas ROTATIVARPP DESPACHO.

Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.