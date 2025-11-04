GRABADO el 04-11-2025

Educación, empleabilidad y finanzas sostenibles PERÚSOSTENIBLE

Agenda común: el cambio se construye entre todos es el nuevo videopodcast que RPP presenta junto a Perú Sostenible.

En este primer episodio, Jorge Rodríguez conversa con nuestros invitados sobre la importancia de promover el desarrollo de las comunidades del país a través de la educación y la sostenibilidad. Conoce historias y estrategias que están impulsando el talento y el cambio en el Perú.

Nuestros invitados en este capítulo son:

Giuliana Pacheco, Directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank
Patricia Gastelumendi, Gerente Corporativo de Finanzas de Ferreycorp
Paul Lostaunau Ramos, Jefe de Comunicaciones de Desarrollo Comunitario de Southern Perú


Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP! / RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

Nuestro canal de fútbol y otros deportes RPPDeportes

Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 4/11/2025 FCCRPP.

¿Continuará Julio Velarde en el Banco Central de Reserva? videonotas.

¿Hernán Barcos y Paolo Guerrero serán renovados en Alianza Lima? SEGMENTO TocoYMeVoy.

Educación, empleabilidad y finanzas sostenibles PERÚSOSTENIBLE.

ENVIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 4/11/2025.

EN VIVO PRUEBA DE FUEGO PDFRPP 4/11/2025.

ENVIVO LAS NOTICIAS 4/11/2025 NOTICIASRPP.

EN VIVOLAS COSAS COMO SON 4/11/2025 LASCOSASRPP.

ENVIVO CONEXIÓN 4/11/25 CONEXIONRPP.

ENVIVO NEGOCIOS 360 04/11/2025 NEGOCIOSRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 4/11/2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO TENDENCIAS DE MODA PRIMAVERA-VERANO 2026: DESDE LOS MESH HAT HASTA LOS BALLOON MuchaModa.

¿Cuánto cuesta ir a la final de la Copa Libertadores 2025? SEGMENTO TocoYMeVoy.

Obrero fallece luego de pasar once horas atrapado en el derrumbe de la Torre dei Conti VideoNotas.

Problemas para movilizarse en Lima y Callao por paro de transportistas ROTATIVARPP DESPACHO.

Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 4/11/2025 FCCRPP

video

¿Continuará Julio Velarde en el Banco Central de Reserva? videonotas

video

¿Hernán Barcos y Paolo Guerrero serán renovados en Alianza Lima? SEGMENTO TocoYMeVoy

video

Educación, empleabilidad y finanzas sostenibles PERÚSOSTENIBLE

video

ENVIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 4/11/2025

video

EN VIVO PRUEBA DE FUEGO PDFRPP 4/11/2025

video

ENVIVO LAS NOTICIAS 4/11/2025 NOTICIASRPP

video

EN VIVOLAS COSAS COMO SON 4/11/2025 LASCOSASRPP

video

ENVIVO CONEXIÓN 4/11/25 CONEXIONRPP

video

ENVIVO NEGOCIOS 360 04/11/2025 NEGOCIOSRPP

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 4/11/2025 ROTATIVARPP

video

ENVIVO TENDENCIAS DE MODA PRIMAVERA-VERANO 2026: DESDE LOS MESH HAT HASTA LOS BALLOON MuchaModa

video

¿Cuánto cuesta ir a la final de la Copa Libertadores 2025? SEGMENTO TocoYMeVoy

video

Obrero fallece luego de pasar once horas atrapado en el derrumbe de la Torre dei Conti VideoNotas

video

Problemas para movilizarse en Lima y Callao por paro de transportistas ROTATIVARPP DESPACHO

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día del Trabajador Municipal

Día del Trabajador Municipal

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 05 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo