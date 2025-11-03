ENVIVO TENDENCIAS DE MODA PRIMAVERA-VERANO 2026: DESDE LOS MESH HAT HASTA LOS BALLOON MuchaModa
TENDENCIAS MODA 2026: comentamos cuáles son las prendas que cobrarán protagonismo la próxima temporada de verano. Además, conversamos con la diseñadora peruana Lucía Cuba para entender la moda como activismo. Y, por último, aprendemos sobre upcycling de la mano del creativo Piero Valdivia, fundador de Amaru Desing Studio.
Mucha Moda TendenciasModa2026 ModaYActivismo
