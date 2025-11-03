GRABADO el 03-11-2025

ENVIVO TENDENCIAS DE MODA PRIMAVERA-VERANO 2026: DESDE LOS MESH HAT HASTA LOS BALLOON MuchaModa

TENDENCIAS MODA 2026: comentamos cuáles son las prendas que cobrarán protagonismo la próxima temporada de verano. Además, conversamos con la diseñadora peruana Lucía Cuba para entender la moda como activismo. Y, por último, aprendemos sobre upcycling de la mano del creativo Piero Valdivia, fundador de Amaru Desing Studio.

Mucha Moda TendenciasModa2026 ModaYActivismo

TENDENCIAS DE MODA PRIMAVERA-VERANO 2026: DESDE LOS MESH HAT HASTA LOS BALLOON

Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Creación política de la provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Creación política de la provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Creación del distrito de Granada (Chachapoyas)

Creación del distrito de Granada (Chachapoyas)

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Creación política del distrito de Magdalena (Chachapoyas)

Creación política del distrito de Magdalena (Chachapoyas)

Creación del distrito de Valera (Bongará)

Creación del distrito de Valera (Bongará)

