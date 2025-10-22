Presidente José Jerí lidera ceremonia por el 103 aniversario de la Dirección de Seguridad del Estado
El presidente de la república, José Jerí Oré, lideró la ceremonia por el 103 aniversario de la Dirección de Seguridad del Estado.
La Dirección de Seguridad del Estado conmemora su aniversario, reafirmando su misión de proteger a las altas autoridades, dignatarios y representaciones diplomáticas, garantizando el orden y la seguridad nacional. Su labor silenciosa, firme y profesional es un ejemplo de entrega y lealtad al deber policial.
