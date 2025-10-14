GRABADO el 14-10-2025

Así fue el ataque de EE.UU. a narcolancha que dejó 6 muertos El Comercio

Un misil estadounidense impacta una lancha frente a las costas de Venezuela, destruyéndola por completo. La operación, ordenada por Trump, tenía como objetivo una presunta embarcación narco vinculada a redes ilícitas. misil narcotráfico Venezuela EEUU Trump

Desde EL COMERCIO

LOS MINISTROS DE JOSÉ JERÍ: ¿QUIÉNES SON Y QUÉ RETOS ENFRENTARÁN? EN VIVO.

CÓNCLAVE EN VIVO: HUMO NEGRO EN LA PRIMERA VOTACIÓN DEL CÓNCLAVE El Mundo Ahora.

PRESIDENTE JOSÉ JERÍ JURARÁ A SU GABINETE EN LAS PRÓXIMAS HORAS TQH EN VIVO.

¿Fue un error vacar a Dina Boluarte y poner a José Jerí en la presidencia? El Comercio.

José Jerí nombra a Ernesto Álvarez como nuevo presidente del Consejo de Ministros El Comercio.

Lluvias inundan México: cifras de muertos, desaparecidos y zonas más afectadas El Comercio.

TODO SOBRE LA GRAN MARCHA NACIONAL DEL 15 DE OCTUBRE, MAÑANA LAS 5 P.M. EN pasaenlacalle.

EN VIVO: PRESIDENTE JOSÉ JERÍ TOMA JURAMENTO A NUEVO GABINETE MINISTERIAL El Comercio.

¿Por qué vacaron a Dina Boluarte? 3 claves de la nueva crisis política en Perú El Comercio.

García Belaúnde sobre José Jerí: "Es un presidente insignificante" El Comercio.

Así fue el ataque de EE.UU. a narcolancha que dejó 6 muertos El Comercio.

Así fue el ataque de EE.UU. a narcolancha venezolana que dejó 6 muertos El Comercio.

¿Maduro detrás del atentado contra 2 activistas venezolanos? El Comercio.

Lo que se sabe del tiroteo contra dos activistas venezolanos en Colombia El Comercio.

NOTICIAS PERÚ 14 DE OCTUBRE: JERÍ ALISTA GABINETE / PORKY Y ACUÑA A ELECCIONES 2026 Y MÁS.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Fundación de Tingo María - Huánuco

Fundación de Tingo María - Huánuco

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Mundial del Lavado de Manos

Día Mundial del Lavado de Manos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

