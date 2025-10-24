GRABADO el 24-10-2025

Alcalde del Callao saluda declaratoria de emergencia: "Se le está agregando inteligencia"

EXITOSA DEPORTES LA U NO TIENE RIVAL EN LA LIGA 1 - 24/10/25.

¿La 'U' de 2025 es MEJOR que la de 2023?: "Este año ha llegado a 75 puntos en el acumulado".

SJL: Colegio contará con resguardo policial permanente tras ser extorsionado, anunció Tiburcio.

Estado de emergencia permitió operativo en Callao que dio con la captura de 11 presuntos sicarios.

Enfermedades de la encías ¿Qué tan grave es?.

Señor de los Milagros será recibido "con FE y ESPERANZA" en el Callao, afirma alcalde Spadaro.

Cusco: Operadores turístico exigen habilitar nuevamente el acceso a Machu Picchu.

Consecuencias del hígado graso y cirrosis por la diabetes.

Eduardo Ruiz: Estudio Arbizu y Gamarra asume defensa legal de la familia de 'Trvko'.

Grupo Gloria lanza cumbre 'Perú Sostenible' en favor del medio ambiente.

Pedro Castillo arremete contra el Congreso: "No tienen vergüenza, no tienen moral".

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de Karate

Día Mundial de Karate

Día Mundial de la Pasta

Día Mundial de la Pasta

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

