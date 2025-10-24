GRABADO el 24-10-2025

Alcalde del Callao saluda declaratoria de emergencia: "Se le está agregando inteligencia"

Desde Exitosa Noticias

EXITOSA DEPORTES LA U NO TIENE RIVAL EN LA LIGA 1 - 24/10/25.

¿La 'U' de 2025 es MEJOR que la de 2023?: "Este año ha llegado a 75 puntos en el acumulado".

Alcalde del Callao saluda declaratoria de emergencia: "Se le está agregando inteligencia".

Alcalde del Callao saluda declaratoria de emergencia: "Se le está agregando inteligencia".

SJL: Colegio contará con resguardo policial permanente tras ser extorsionado, anunció Tiburcio.

Estado de emergencia permitió operativo en Callao que dio con la captura de 11 presuntos sicarios.

Enfermedades de la encías ¿Qué tan grave es?.

Señor de los Milagros será recibido "con FE y ESPERANZA" en el Callao, afirma alcalde Spadaro.

Cusco: Operadores turístico exigen habilitar nuevamente el acceso a Machu Picchu.

Consecuencias del hígado graso y cirrosis por la diabetes.

Pedro Castillo ARREMETE contra Fernando Rospigliosi con duro calificativo.

Eduardo Ruiz: Estudio Arbizu y Gamarra asume defensa legal de la familia de 'Trvko'.

Pedro Castillo ARREMETE contra Fernando Rospigliosi con duro calificativo.

Grupo Gloria lanza cumbre 'Perú Sostenible' en favor del medio ambiente.

Pedro Castillo arremete contra el Congreso: "No tienen vergüenza, no tienen moral".

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.