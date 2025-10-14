Fundador de Somos Perú: "JOSÉ JERÍ tiene que pensar que es presidente de todos los peruanos"
En entrevista con el fundador y aun militante de Somos Perú, Fernando Andrade analizamos la situación del partido y los lazos que unen a la hoy presidente de Somos Perú, Patricia Li, y el presidente de transición José Jerí.
