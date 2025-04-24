GRABADO el 24-04-2025

ENTREVISTAS: LA EDUCACION DEL HOGAR Y DESDE LOS MEDIOS DEBEN APUNTAR A UN MISMO NORTE

Maria Alexandra Manrique - Psicologa ForeneseEl morbo está educando a nuestros hijos. En medios de comunicación y redes sociales circula información no apta para nadie.

Desde Diario El Pueblo, Verdad Justicia y Libertad

APUESTAS EN LÍNEA, EL NUEVO ENEMIGO SILENCIOSO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES.

ENTREVISTAS: LA EDUCACION DEL HOGAR Y DESDE LOS MEDIOS DEBEN APUNTAR A UN MISMO NORTE.

RECORRIDO POR EL TECSUP LAB.

Se inaugura el primer laboratorio de fabricación digital en un colegio en el sur del Perú.

Se inaugura el primer laboratorio de fabricación digital en un colegio en el sur del Perú.

SOMOS POLICÍAS, SIEMPRE TEMENOS QUE HONRAR NUESTRO APELLIDO.

ENTREVISTAS: INTENSIFICARÁN OPERATIVOS CONTRA MOTOCICLISTAS CON CAJAS DE DELIVERY.

DIARIO EL PUEBLO ENTREVISTAS: EL CONSUMIDOR ES EL VERDADERO PROTAGONISTA DEL MERCADO.

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EL FOTOPERIODISMO ES UN TRABAJO MUY EMOCIONANTE PERO SACRIFICADO.

"En la calle Santa Catalina siempre se escucha hablar francés".

ENTREVISTA JEFE DE LA POLICÍA EN AREQUIPA OLGER BENAVIDES PONCE DE LEÓN.

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DAMAS CARGARON EN HOMBROS A SOR ANA DE LOS ÁNGELES..

DAMAS CARGARON EN HOMBROS A SOR ANA DE LOS ÁNGELES..

Además hoy día 01 de Mayo en el calendario del Perú.

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