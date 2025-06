GRABADO el 06-06-2025

Rafael López Aliaga no descarta alianza con Carlos Álvarez: Sería lógico unirnos

A pocas semanas de que los grupos políticos comiencen su campaña rumbo a las elecciones generales del 2026, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien no ha confirmado si participará o no en la contienda electoral, anunció que podría juntarse con Carlos Álvarez.



En declaraciones a la revista Caretas, el burgomaestre de la capital manifestó que el humorista es un ciudadano que se encuentra preocupado por los temas de inseguridad ciudadana que acontecen diariamente en el territorio nacional. Además, mencionó que conversó con Álvarez, quien concuerda con varios puntos de Renovación Popular.



Carlos es mi amigo y lo respeto. Tiene un tema genuino de dolor y angustia que tenemos nosotros. Me dijo: Rafael he leído los 11 puntos del partido y lo suscribo al 100. Le dije: Sería lógico unirnos, expresó la autoridad edil.



CARLOS ÁLVAREZ ENTRE LOS PREFERIDOS DE LOS PERUANOS



Aunque faltan menos de 12 meses para las elecciones del 2026, una última encuesta compartida dio a conocer que Carlos Álvarez se encuentra entre los candidatos preferidos para los peruanos.





http://ptv.pe/444852



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 06/06/2025



panamericana.pe

Desde 24 Horas

