GRABADO el 06-08-2025

Santa Rosa de Loreto el real brasileño como moneda predominante ROTATIVARPP DESPACHO

Los habitantes de Santa Rosa dependen en gran medida de productos básicos importados de Brasil y Colombia. Artículos como el arroz, el azúcar y el aceite llegan principalmente desde estos países, obligando a los locales a utilizar reales para sus transacciones cotidianas.

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO LO QUE DEJÓ EL ALIANZA LIMA VS. SPORTING CRISTAL FCCONLINE .

ENVIVO ECONOMIA PARA TODOS 06/08/2025 ECONOMIAXTODOS.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 6/08/2025 FCCRPP.

¿Cómo se define el torneo Clausura? Todo sobre los posibles playoffs FCCRPP SEGMENTO.

Santa Rosa: Pacientes peruanos de gravedad van a Leticia por atención médica ROTATIVARPP DESPACHO.

Vladimir Cerrón pide ser excluido de investigación sobre presunto financiamiento ilegal RPPDESPACHO.

INCENDIO en TUMBES: Siniestro afecta cuatro viviendas en calle José Olaya RPPDESPACHO.

Jefe del INEI pide mesura tras polémica con censista grabada en pleno trabajo ROTATIVARPP.

Oblitas envía comunicado sobre acusación de Edwin Oviedo RPPDESPACHO DESPACHO.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 6/08/2025 ROTATIVARPP.

Santa Rosa de Loreto el real brasileño como moneda predominante ROTATIVARPP DESPACHO.

Así vive Valentina, la única rinoceronte de la India en Perú ENCENDIDOSRPP DESPACHO.

EXPLICADO TENSIONES entre PERÚ y COLOMBIA por la ISLA CHINERÍA ADNRESUMEN.

¿Cómo superar una ruptura amorosa y seguir adelante? ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA.

ENVIVO ENCENDIDOS 6/08/2025 ENCENDIDOSRPP.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO LO QUE DEJÓ EL ALIANZA LIMA VS. SPORTING CRISTAL FCCONLINE

video

ENVIVO ECONOMIA PARA TODOS 06/08/2025 ECONOMIAXTODOS

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 6/08/2025 FCCRPP

video

¿Cómo se define el torneo Clausura? Todo sobre los posibles playoffs FCCRPP SEGMENTO

video

Santa Rosa: Pacientes peruanos de gravedad van a Leticia por atención médica ROTATIVARPP DESPACHO

video

Vladimir Cerrón pide ser excluido de investigación sobre presunto financiamiento ilegal RPPDESPACHO

video

INCENDIO en TUMBES: Siniestro afecta cuatro viviendas en calle José Olaya RPPDESPACHO

video

Jefe del INEI pide mesura tras polémica con censista grabada en pleno trabajo ROTATIVARPP

video

Oblitas envía comunicado sobre acusación de Edwin Oviedo RPPDESPACHO DESPACHO

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 6/08/2025 ROTATIVARPP

video

Santa Rosa de Loreto el real brasileño como moneda predominante ROTATIVARPP DESPACHO

video

Así vive Valentina, la única rinoceronte de la India en Perú ENCENDIDOSRPP DESPACHO

video

EXPLICADO TENSIONES entre PERÚ y COLOMBIA por la ISLA CHINERÍA ADNRESUMEN

video

¿Cómo superar una ruptura amorosa y seguir adelante? ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO ENCENDIDOS 6/08/2025 ENCENDIDOSRPP

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Fundación del club Universitario de Deportes

Fundación del club Universitario de Deportes

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación de la Reserva de Chacamarca

Creación de la Reserva de Chacamarca

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 07 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo