#EnVivo 🔴 El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció este miércoles que el Ejecutivo aprobó, en Consejo de Ministros, solicitar al estado de Israel la extradición de Eliane Karp, ex primera dama, y Avi Dan On, exjefe de seguridad de Palacio de Gobierno.



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Gustavo Adrianzén y demás ministerios.



TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



