GRABADO el 03-11-2025

KEIKO FUJIMORI USA BIENES DEL CONGRESO ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ
¿Listos para otro round de Arde Troya?
Hoy nos metemos a la Cámara... pero no como congresistas, sino como testigos de cómo la democracia se usa para grabar spots de campaña.

Además: ollas comunes politizadas, la Generación Z acusada de extorsionadora (!), Vladimir Cerrón lanzando su candidatura desde su escondite y una exfujimorista decidida a contarlo TODO.

¿Tienes estómago? Bienvenid a ARDE TROYA.
Aquí no venimos a apagar incendios, venimos a echarle más gasolina.

Comenta y suscríbete, ¡si te atreves!

Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY

PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWGxXy-JyD1GZQZYAnSk-wt

Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública

Desde La República - LR+

La República: Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy, 3 de noviembre.

MUNI DE ATE INICIA CORTE DEL CERRO CANDELA shorts lr.

TRANSPORTISTAS DIVIDIDOS Y LÓPEZ ALIAGA DESINFORMA EN CAMPAÑA FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO.

DEJAN EXPLOS1V0 EN SEDE DEL PODER JUDICIAL DE ATE shorts lr.

CÁMARAS DE SEGURIDAD REGISTRAN EL PRECISO MOMENTO QUE AS3S1NAN A UN HOMBRE EN ANCÓN shorts lr.

Información con rigor y análisis sin filtros: Pedro Salinas en LaVerdadAFondo shorts.

Congreso culpa a funcionario menor de uso de cámaras en mitin de Keiko LR.

Paro de transporte en Callao hoy 3 de noviembre EnVivoLR.

¡SIN FILTROS! López Aliaga deja en ridículo a Keiko Fujimori tras postulación a presidencia HLR.

Estado de Emergencia: la receta que no frena el crimen, pero golpea tu bolsillo econow shorts.

La República: Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy, 3 de noviembre.

KEIKO FUJIMORI USA BIENES DEL CONGRESO ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD.

México: INCENDIAN PALACIO de GOBIERNO de MICHOACÁN tras ASESINAT de ALCALDE Carlos Manzo LR.

¿Qué está pasando en México y por qué exigen la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum? LR.

CANDIDATOS EN CARRERA E INTERCAMBIO DE AGRAVIOS SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.

Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

La República: Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy, 3 de noviembre

video

MUNI DE ATE INICIA CORTE DEL CERRO CANDELA shorts lr

video

TRANSPORTISTAS DIVIDIDOS Y LÓPEZ ALIAGA DESINFORMA EN CAMPAÑA FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

video

DEJAN EXPLOS1V0 EN SEDE DEL PODER JUDICIAL DE ATE shorts lr

video

CÁMARAS DE SEGURIDAD REGISTRAN EL PRECISO MOMENTO QUE AS3S1NAN A UN HOMBRE EN ANCÓN shorts lr

video

Información con rigor y análisis sin filtros: Pedro Salinas en LaVerdadAFondo shorts

video

Congreso culpa a funcionario menor de uso de cámaras en mitin de Keiko LR

video

Paro de transporte en Callao hoy 3 de noviembre EnVivoLR

video

¡SIN FILTROS! López Aliaga deja en ridículo a Keiko Fujimori tras postulación a presidencia HLR

video

Estado de Emergencia: la receta que no frena el crimen, pero golpea tu bolsillo econow shorts

video

La República: Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy, 3 de noviembre

video

KEIKO FUJIMORI USA BIENES DEL CONGRESO ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

video

México: INCENDIAN PALACIO de GOBIERNO de MICHOACÁN tras ASESINAT de ALCALDE Carlos Manzo LR

video

¿Qué está pasando en México y por qué exigen la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum? LR

video

CANDIDATOS EN CARRERA E INTERCAMBIO DE AGRAVIOS SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Creación política de la provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Creación política de la provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Creación del distrito de Granada (Chachapoyas)

Creación del distrito de Granada (Chachapoyas)

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Creación política del distrito de Magdalena (Chachapoyas)

Creación política del distrito de Magdalena (Chachapoyas)

Creación del distrito de Valera (Bongará)

Creación del distrito de Valera (Bongará)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 03 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

20º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo