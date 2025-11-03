KEIKO FUJIMORI USA BIENES DEL CONGRESO ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
KEIKO FUJIMORI USA BIENES DEL CONGRESO ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
¿Listos para otro round de Arde Troya?
Hoy nos metemos a la Cámara... pero no como congresistas, sino como testigos de cómo la democracia se usa para grabar spots de campaña.
Además: ollas comunes politizadas, la Generación Z acusada de extorsionadora (!), Vladimir Cerrón lanzando su candidatura desde su escondite y una exfujimorista decidida a contarlo TODO.
¿Tienes estómago? Bienvenid a ARDE TROYA.
Aquí no venimos a apagar incendios, venimos a echarle más gasolina.
Comenta y suscríbete, ¡si te atreves!
