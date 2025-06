GRABADO el 30-06-2025

96 de los establecimientos de 1er nivel en el Perú no cuentan con capacidad instalada adecuada

Según Videnza, el 96 de los establecimientos de primer nivel en el Perú no cuentan con una capacidad instalada adecuada. Además, registran a regiones de la Amazonía donde el 100 de dichos establecimientos no tienen la capacidad instalada.



