GRABADO el 02-09-2025

EN VIVO: Trump se pronuncia sobre conflicto con Venezuela desde la Casa Blanca EN ESPAÑOL

TRUMP CASA BLANCA EN VIVO ESPAÑOL El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, brinda una conferencia de prensa en el que se pronunciará sobre diversos temas relacionados a la situación política, legal y de inmigrantes. Asimismo, se espera que hable sobre la tensión con Venezuela.

Desde La República - LR+

TRUMP ANUNCIO: EE. UU. DIO "ATAQUE LETAL" CONTRA BARCO QUE SALIÓ DE VENEZUELA ÚLTIMOMINUTO.

EN VIVO: Trump se pronuncia sobre conflicto con Venezuela desde la Casa Blanca EN ESPAÑOL.

Un fallecido deja enfrentamiento entre policías e invasores en Iquitos EnVivoLR.

Un niño de 11 años fallece tras ser baleado en una broma viral en Texas NewsLR.

Caso Ecoteva: Alejandro Toledo conocerá su SENTENCIA este 3 de septiembre HLR.

Manifestantes incendian edificio parlamentario en Indonesia tras aumento de sueldo a congresistas.

KARLA RAMÍREZ responde a JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ y BETSSY culpa a DINA Del Hecho Al Dicho con CHINCHA.

Maduro ofrece la fuerza armada venezolana a Trump para combatir el narcotráfico LR.

¡INCREÍBLE! Santiváñez desprecia denuncia de periodista de Panorama por posible atentado HLR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 02 de setiembre de 2025 EnDirectoLR.

Esto se sabe sobre crimen de funcionario de la embajada de Indonesia en Perú EnVivoLR.

¿Quién era Zetro Purba, el diplomático de Indonesia que fue assinado en Lince? LR.

PROTESTAS contra el CONGRESO de INDONESIA dejan 6 MURTOS y 23 desaparecidos LR.

¡ACUSACIÓN! Rafael Vela arremete contra Tomás Gálvez tras ataques a Lava Jato HLR.

CONGRESO en cantina, DINA en negación y BETSSY en hospital Arde Troya con JULIANA OXENFORD.

Además hoy día 03 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Culto a Capacocha

Culto a Capacocha

Festival Folklórico en el distrito de Nepeña (Áncash)

Festival Folklórico en el distrito de Nepeña (Áncash)

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Nacimiento de Chabuca Granda

Nacimiento de Chabuca Granda

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

