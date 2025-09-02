GRABADO el 02-09-2025

Un fallecido deja enfrentamiento entre policías e invasores en Iquitos EnVivoLR

Luis Aquituari Macuyama, de 40 años, perdió la vida tras recibir un impacto mientras desayunaba en su vivienda junto a su madre y su hija de 13 años. Cinco policías también resultaron heridos durante enfrentamiento contra presuntos traficantes de terreno en San Juan.



IQUITOS

DESALOJO

INVASORES DE TERRENO

BALA PERDIDA

INSEGURIDAD

LUIS AQUITUARI

Además hoy día 03 de Setiembre en el calendario del Perú.

