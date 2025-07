GRABADO el 01-07-2025

Corredor Azul termina empotrado: Conductor en presunto estado de ebriedad se habría cruzado con bus

En plena madrugada, un estrepitoso choque ocurrió en el Cercado de Lima. Una unidad del corredor Azul transportaba a personal de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) cuando fue sorprendido por un carro particular que se cruzó. Ambos vehículos terminaron desviándose y empotrándose con distintas cosas: el corredor, con un árbol de la berma el carro, con un poste en el parque del costado.



Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MARTES 01 DE JULIO DEL 2025.

