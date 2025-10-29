GRABADO el 29-10-2025

Al Día con Willax - OCT 29 - VEHÍCULOS NO RESPETAN SEMÁFOROS Y VÍA DEL TREN Willax

Al Día con Willax - OCT 29 - 3/5 - LA AVENIDA TACNA ESTÁ PARCIALMENTE CERRADA Willax.

Al Día con Willax - OCT 29 - VEHÍCULOS NO RESPETAN SEMÁFOROS Y VÍA DEL TREN Willax.

Al Día con Willax - OCT 29 - ENTREVISTA COMPLETA A CLUBER ALIAGA Willax.

Al Día con Willax - OCT 29 - 5/5 Willax.

Al Día con Willax - OCT 29 - 103 INTERVENIDOS EN FIESTA EN ESTADO DE EMERGENCIA Willax.

Al Día con Willax - OCT 29 - ASÍ CULMINÓ EL PENÚLTIMO RECORRIDO DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS Willax.

Al Día con Willax - OCT 29 - PDTE. JERÍ LIDERÓ REQUISA EN EL PENAL SARITA COLONIA Willax.

Al Día con Willax - OCT 29 - 1/5 -POLICÍA HALLÓ RITUAL SATÁNICO EN GUARIDA DE 'LOS CHUQUIS' Willax.

Al Día con Willax - OCT 29 - 2/5-PENAL DE CHALLAPALCA NO CUENTA CON BLOQUEADOR DE CELULARES Willax.

Camotillo El Tinterillo - OCT 28 - 1/1 Willax.

Al Día con Willax - OCT 29 - EL AVANTA PREMIER DE OPERACIÓN CHAVÍN DE HUANTAR Willax.

Al Día con Willax - OCT 29 - INGRESAN A ROBAR A CASA Y FAMILIA LOS DESCUBRE Willax.

Al Día con Willax - OCT 29 - INTENTA FUGAR CON CELULAR ROBADO Y ES CAPTURADO Willax.

Al Día con Willax - OCT 29 - LADRÓN SALTÓ MOSTRADOR PARA ROBAR EN FARMACIA Willax.

Al Día con Willax - OCT 29 - SUPUESTOS EXTORSIONADORES AMENAZARON PASEO ESCOLAR Willax.

Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día del Tondero en la Región Piura

Día del Tondero en la Región Piura

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

